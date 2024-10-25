Tuyển Tổ Trưởng Sản Xuất thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 718 Lương Định Của, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện sản xuất đơn hàng theo lệnh sản xuất, tuân thủ theo phương án sản xuất. Quản lý tốt vật tư sản xuất, tỉ lệ tiêu hao vật tư không vượt quá định mức cho phép. Quản lý điều hành tốt hoạt động sản xuất của tổ đang phụ trách, sản xuất đảm bảo năng suất và chất lượng đạt được từ 70% - 80% theo yêu cầu. Chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng sản phẩm khi sản xuất ra. Tổ trưởng phải vận hành, hiệu chỉnh và sửa chữa cơ bản được tất cả các máy móc thiết bị trực thuộc tổ quản lý. Trực tiếp tham gia sản xuất khi cần thiết đảm bảo năng suất của tổ Giám sát, quản lý điều phối Công nhân làm việc đảm bảo năng suất lao động của tổ quản lý Xử lý các phát sinh trong quá trình sản xuất Kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn sản xuất, an toàn điện, PCCC Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam (từ 30 – 40 tuổi) Ưu tiên có chuyên môn về Kỹ thuật máy móc thiết bị Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Tổ trưởng sản xuất, quản lý vận hành sản xuất dây chuyền đóng gói, chiết rót, hoặc làm vận hành ở nhà máy yến sào... là lợi thế Biết sử dụng máy vi tính cơ bản Biết vận hành, hiệu chỉnh và sửa chữa cơ bản các máy móc thiết bị sản xuất Siêng năng, trung thực, trách nhiệm, chịu khó, chủ động trong công việc, có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH đầy đủ Hưởng phụ cấp ăn trưa Nghỉ phép theo qui định Thưởng lễ, tết, tháng 13 Du lịch, team building theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA MỸ PHẨM TỰ NHIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.