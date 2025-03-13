Tuyển Trade Marketing Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 181, Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ: Quận Ninh Kiều - Cần Thơ: Quận Ninh Kiều

Lập kế hoạch sản xuất content chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể.

Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing.

Lên ý tưởng và sản xuất các ấn phẩm truyền thông (nội dung Facebook, Website, POSM, OOH, TVC, viral video, v.v)

Phối hợp với bộ phận thiết kế, video production, đối tác sản xuất để sản xuất các hình ảnh, video, v.v...

Hỗ trợ quá trình quảng cáo trực tuyến, tổ chức sự kiện, tổ chức sản xuất.

Đo lường hiệu quả của các nội dung đã thực hiện

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh doanh,…

- Kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương, đặc biệt có kinh nghiệm làm việc tại chuỗi bán lẻ;

- Có kỹ năng viết, biết quay và dựng clip cơ bản. Có kỹ năng đàm phán, đọc hiểu số liệu, quan sát và đánh giá.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có tinh thần làm việc trách nhiệm, nhiệt tình và chịu áp lực công việc.

- Biết sử dụng các phần mềm thiết kế là một lợi thế.

- Tư duy sáng tạo, nhạy bén trong công việc.

- Mong muốn gắn bó đồng hành phát triển cùng Center Lab.

Tại Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 6.000.000 – 8.000.000 đồng/tháng.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào nâng cao kiến thức chuyên môn.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật BHXH.

* Đặc biệt có chế độ khám chữa bệnh ưu tiên cho nhân viên và người thân nhân viên.

- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết.

- Chế độ khác: Được tham gia các hoạt động du lịch hằng năm, hưởng chế độ sinh nhật nhân viên hàng tháng, hưởng chế độ hiếu hỷ, … và các chế độ khác theo luật định.

- Thưởng, các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của phòng khám

- Chế độ tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và theo hiệu quả hoạt động của phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa

