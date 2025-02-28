Tuyển Trade Marketing Học viện IvyPrep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Học viện IvyPrep
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Học viện IvyPrep

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Học viện IvyPrep

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Được hưởng đẩy đủ quyền lợi và phúc lợi theo luật lao động; Ngoài ra còn được hưởng thêm các phúc lợi ưu tiên khác đối với vị trí Supervisor trở lên., Quận 10

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân sự phòng marketing
Lập kế hoạch Marketing, ngân sách, triển khai, giám sát và báo cáo
Thực hiện chiến dịch truyền thông branding, PR, và event tại các trường để chăm sóc khách hàng tiện tại, phát triển khách hàng mới, và thu hút khách hàng tiềm năng.
Làm việc với các nhà tài trợ tổ chức các cuộc thi trong và ngoài nước cho học sinh tham gia.
Quản trị nhân sự, ngân sách, và chiến lược Marketing hiệu quả.
Triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ các dự án giáo dục phát triển thị trường mới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam từ trên 28 - 36 tuổi
Đang sinh sống tại Tp.HCM
Kinh nghiệm làm việc tối thiểu: 5 năm và 3 năm ở vị trí tương đương về trade marketing/tổ chức sự kiện. Ưu tiên ngành giáo dục
Kinh nghiệm chuyên môn: có kỹ năng, kinh nghiệm nghiên cứu thị trường và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh lĩnh vực giáo dục. Có kinh nghiệm lập kế hoạch và quản trị dự án, quản trị ngân sách truyền thông marketing.
Quan hệ nghề nghiệp: am hiểu quy trình thủ tục pháp lý phục vụ cho các hoạt dộng truyền thông Marketing. Có mối quan hệ tốt với cơ quan ban ngành, NCC, đối tác tổ chức sự kiện.
Sẵn sàng đi công tác và làm việc ngày cuối tuần phục vụ cho sự kiện.

Tại Học viện IvyPrep Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học viện IvyPrep

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Học viện IvyPrep

Học viện IvyPrep

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Hà Nội Center Point 27 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

