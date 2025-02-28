Tuyển Trade Marketing Học viện IvyPrep làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Học viện IvyPrep
- Hồ Chí Minh: Được hưởng đẩy đủ quyền lợi và phúc lợi theo luật lao động; Ngoài ra còn được hưởng thêm các phúc lợi ưu tiên khác đối với vị trí Supervisor trở lên., Quận 10
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý nhân sự phòng marketing
Lập kế hoạch Marketing, ngân sách, triển khai, giám sát và báo cáo
Thực hiện chiến dịch truyền thông branding, PR, và event tại các trường để chăm sóc khách hàng tiện tại, phát triển khách hàng mới, và thu hút khách hàng tiềm năng.
Làm việc với các nhà tài trợ tổ chức các cuộc thi trong và ngoài nước cho học sinh tham gia.
Quản trị nhân sự, ngân sách, và chiến lược Marketing hiệu quả.
Triển khai các hoạt động truyền thông phục vụ các dự án giáo dục phát triển thị trường mới.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang sinh sống tại Tp.HCM
Kinh nghiệm làm việc tối thiểu: 5 năm và 3 năm ở vị trí tương đương về trade marketing/tổ chức sự kiện. Ưu tiên ngành giáo dục
Kinh nghiệm chuyên môn: có kỹ năng, kinh nghiệm nghiên cứu thị trường và tìm hiểu đối thủ cạnh tranh lĩnh vực giáo dục. Có kinh nghiệm lập kế hoạch và quản trị dự án, quản trị ngân sách truyền thông marketing.
Quan hệ nghề nghiệp: am hiểu quy trình thủ tục pháp lý phục vụ cho các hoạt dộng truyền thông Marketing. Có mối quan hệ tốt với cơ quan ban ngành, NCC, đối tác tổ chức sự kiện.
Sẵn sàng đi công tác và làm việc ngày cuối tuần phục vụ cho sự kiện.
Tại Học viện IvyPrep Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học viện IvyPrep
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
