Tuyển Trade Marketing Công Ty TNHH DMK Dairy Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Thu thập và phân tích dữ liệu thị trường; theo dõi và báo cáo giá bán và hoạt động của đối thủ cạnh tranh

•

• Phối hợp cùng bộ phận bán hàng và marketing xây dựng các chương trình khuyến mãi cho thị trường (trade), khuyến mãi tại điểm bán (in-store promotion), các chương trình activation, các chương trình trưng bày, các sự kiện quảng bán sản phẩm, vật dụng quảng cáo (POSM) cần thiết. Trình duyệt và đăng ký các chương trình.

• Điều phối và phối hợp triển khai, theo dõi việc thực thi các chương trình khuyến mãi, chương trình activation, các sự kiện, các POSM đã được duyệt.

• Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình trade marketing, chương trình khuyến mãi, activation, POSM và đảm bảo tối ưu hóa ngân sách.

• Tổng hợp và theo dõi các chi phí hỗ trợ bán hàng như lương & thưởng nhân viên bán hàng tại nhà phân phối; các chương trình thưởng đạt doanh số hay trưng bày cho điểm bán, đối tác bán hàng.

• Hỗ trợ quản lý và theo dõi các hợp đồng dịch vụ (trade) marketing, giám sát ngân sách bán hàng và khuyến mãi (A&P). Tổng hợp, quản lý các báo cáo và dữ liệu bán hàng từ lực lượng bán hàng, đối tác phân phối. Xây dựng các báo cáo phân tích bán hàng, báo cáo kinh doanh nhằm đánh giá hiệu suất và đề xuất cải tiến.

• Tổng hợp và theo dõi dự báo bán hàng từ lực lượng bán hàng và các kênh phân phối khác nhau. Điều chỉnh và phản ánh thay đổi dự báo kịp thời cho bộ phận mua hàng.

• Chuẩn bị các báo cáo phân tích bán bán hàng định kỳ (hàng tuần, tháng) theo các biểu mẫu khác nhau. Hỗ trợ chuẩn bị các báo cáo cho các cuộc họp kinh doanh.