Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK C40 Khu biệt thự Embassy Garden, đường Hoàng Minh Thảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng
- Triển khai các hoạt động bán hàng, chương trình, chính sách khuyến mãi/ chiết khấu từ công ty đến khách hàng
- Duy trì, chăm sóc, phát triển và mở rộng các mối quan hệ khách hàng
- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu
- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng
- Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trình dược kênh ETC

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH. BHYT, BHNT theo luật lao động.
- Được công ty đào tạo bải bản để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và chuyên môn
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp , lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

