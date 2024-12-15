Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK C40 Khu biệt thự Embassy Garden, đường Hoàng Minh Thảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trình dược viên

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng

- Triển khai các hoạt động bán hàng, chương trình, chính sách khuyến mãi/ chiết khấu từ công ty đến khách hàng

- Duy trì, chăm sóc, phát triển và mở rộng các mối quan hệ khách hàng

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng

- Chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trình dược kênh ETC

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH. BHYT, BHNT theo luật lao động.

- Được công ty đào tạo bải bản để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ và chuyên môn

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp , lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ FANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.