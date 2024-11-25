Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh:
- Tây Ninh
- Cần Thơ
- Tiền Giang ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Trực tiếp chào hàng, giới thiệu các sản phẩm, các chính sách bán hàng, khuyến mại của Công ty tới các khách hàng trên địa bàn được phân công.
Lấy đơn hàng và chăm sóc khách hàng.
Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing.
Theo dõi công nợ, tồn kho.
Báo cáo các kết quả kinh doanh với cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp y, dược trở lên hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương, chấp nhận ứng viên tốt nghiệp trái chuyên ngành nhưng đã có kinh nghiệm làm Trình dược viên.
Có kinh nghiệm là ít nhất 1 năm tại vị trí TDV
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề. Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm.
Có sức khỏe tốt, có xe máy, nhiệt tình, năng động phù hợp với công việc bán hàng.
Ưu tiên gắn cam kết và gắn bó lâu dài
Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn không giới hạn
Được đào tạo và có đội ngũ dẫn dắt nhiều kinh nghiệm cùng các chuyên gia trong nghành
Được làm việc tại Doanh nghiệp dược uy tín 64 năm với nhiều thành tựu
Chính sách thưởng tháng, quý, năm và các phúc lợi: Du lịch, sinh nhật,... đặc biệt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI