Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần thương mại dược Nam Hà làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Tây Ninh - Cần Thơ - Tiền Giang ...và 3 địa điểm khác, Thành phố Tây Ninh

Trực tiếp chào hàng, giới thiệu các sản phẩm, các chính sách bán hàng, khuyến mại của Công ty tới các khách hàng trên địa bàn được phân công.

Lấy đơn hàng và chăm sóc khách hàng.

Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing.

Theo dõi công nợ, tồn kho.

Báo cáo các kết quả kinh doanh với cấp trên.

Tốt nghiệp Trung cấp y, dược trở lên hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương, chấp nhận ứng viên tốt nghiệp trái chuyên ngành nhưng đã có kinh nghiệm làm Trình dược viên.

Có kinh nghiệm là ít nhất 1 năm tại vị trí TDV

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề. Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm.

Có sức khỏe tốt, có xe máy, nhiệt tình, năng động phù hợp với công việc bán hàng.

Ưu tiên gắn cam kết và gắn bó lâu dài

Thu nhập hấp dẫn không giới hạn

Được đào tạo và có đội ngũ dẫn dắt nhiều kinh nghiệm cùng các chuyên gia trong nghành

Được làm việc tại Doanh nghiệp dược uy tín 64 năm với nhiều thành tựu

Chính sách thưởng tháng, quý, năm và các phúc lợi: Du lịch, sinh nhật,... đặc biệt

