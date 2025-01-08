Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 70 Triệu

Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 70 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH

Trình dược viên

Mức lương
10 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SN 35, Ngõ 1, Phố Ngô Thị Nhậm,Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 70 Triệu

1/ Giới thiệu sản phẩm:
-Nắm vững kiến thức về các sản phẩm của công ty
-Truyền đạt, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm
-Thường xuyên ghé thăm khách hàng, đặc biệt những khách hàng quan trọng để nhắc về sản phẩm
-Thu thập phản hồi về sản phẩm, hoạt động phân phối thuốc, hoạt động chăm sóc khách hàng
2/ Quản lý địa bàn:
-Xây dựng, phát triển mối quan lệ lâu dài với các khách hàng, bao gồm Bác sĩ, Dược sĩ, phòng vật tư trang thiết bị…, đặc biệt là các Trưởng khoa, Phó khoa tại các Bệnh viện/ Phòng khám phụ trách
-Xây dựng cơ sở dữ liệu địa bàn dựa trên các biểu mẫu của công ty cung cấp
-Hiểu và cập nhật thông tin của các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp
-Lập kế hoạch phát triển địa bàn, đưa ra các hoạt động đầu tư nhằm mục đích phát triển doanh số
-Theo dõi đấu thầu của bệnh viện, cập nhật kịp thời các thông tin liên quan tới đấu thầu, quy trình, tiến độ thầu, thông báo với các phòng ban khác trong công ty
-Chịu trách nhiệm đạt mục tiêu doanh số và các mục tiêu kinh doanh khác của địa bàn phụ trách

Với Mức Lương 10 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 35 ngõ 1 phố Ngô Thì Nhậm, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

