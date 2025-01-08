Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KIỀU KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 70 Triệu

1/ Giới thiệu sản phẩm:

-Nắm vững kiến thức về các sản phẩm của công ty

-Truyền đạt, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm

-Thường xuyên ghé thăm khách hàng, đặc biệt những khách hàng quan trọng để nhắc về sản phẩm

-Thu thập phản hồi về sản phẩm, hoạt động phân phối thuốc, hoạt động chăm sóc khách hàng

2/ Quản lý địa bàn:

-Xây dựng, phát triển mối quan lệ lâu dài với các khách hàng, bao gồm Bác sĩ, Dược sĩ, phòng vật tư trang thiết bị…, đặc biệt là các Trưởng khoa, Phó khoa tại các Bệnh viện/ Phòng khám phụ trách

-Xây dựng cơ sở dữ liệu địa bàn dựa trên các biểu mẫu của công ty cung cấp

-Hiểu và cập nhật thông tin của các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp

-Lập kế hoạch phát triển địa bàn, đưa ra các hoạt động đầu tư nhằm mục đích phát triển doanh số

-Theo dõi đấu thầu của bệnh viện, cập nhật kịp thời các thông tin liên quan tới đấu thầu, quy trình, tiến độ thầu, thông báo với các phòng ban khác trong công ty

-Chịu trách nhiệm đạt mục tiêu doanh số và các mục tiêu kinh doanh khác của địa bàn phụ trách