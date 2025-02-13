Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - ||

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kinh doanh các sản phẩm thiết bị y tế và vật tư tiêu hao mảng: Khớp, cột sống, hoặc nội soi tiêu hóa.

- Xây dựng cấu hình và tính năng kỹ thuật của sản phẩm, xây dựng cấu hình mời thầu.

- Lên danh mục thầu và theo dõi thầu tại các Bệnh viện được giao.

- Làm việc trực tiếp với Bệnh viện (Trưởng khoa, Bác sĩ điều trị).

- Tìm hiểu thông tin, thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng.

- Phát triển thị trường kênh ETC.

- Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo yêu cầu BGĐ.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Không yêu cầu.

- Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học, ưu tiên chuyên ngành Y Dược/Công nghệ Sinh Học/Điều Dưỡng.

- Kính nghiệm: từ 01 năm kênh ETC.

- Năng động, chịu khó, có khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc cao.

- Chịu được áp lực công việc.

- Có thể đi công tác khi cần.

Tại Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 15-20 triệu + Doanh số 0.5%

- Chính sách lương, thưởng rõ ràng, cạnh tranh.

- Được di lịch hàng năm, thưởng tháng 13, doanh số, Lễ Tết ...

- BHXH, BHYT, BHTN hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường

