Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- ||
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Kinh doanh các sản phẩm thiết bị y tế và vật tư tiêu hao mảng: Khớp, cột sống, hoặc nội soi tiêu hóa.
- Xây dựng cấu hình và tính năng kỹ thuật của sản phẩm, xây dựng cấu hình mời thầu.
- Lên danh mục thầu và theo dõi thầu tại các Bệnh viện được giao.
- Làm việc trực tiếp với Bệnh viện (Trưởng khoa, Bác sĩ điều trị).
- Tìm hiểu thông tin, thị trường, đối thủ, sản phẩm và khách hàng.
- Phát triển thị trường kênh ETC.
- Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo yêu cầu BGĐ.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Không yêu cầu.
- Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học, ưu tiên chuyên ngành Y Dược/Công nghệ Sinh Học/Điều Dưỡng.
- Kính nghiệm: từ 01 năm kênh ETC.
- Năng động, chịu khó, có khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc cao.
- Chịu được áp lực công việc.
- Có thể đi công tác khi cần.
- Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học, ưu tiên chuyên ngành Y Dược/Công nghệ Sinh Học/Điều Dưỡng.
- Kính nghiệm: từ 01 năm kênh ETC.
- Năng động, chịu khó, có khả năng làm việc nhóm, chịu áp lực công việc cao.
- Chịu được áp lực công việc.
- Có thể đi công tác khi cần.
Tại Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 15-20 triệu + Doanh số 0.5%
- Chính sách lương, thưởng rõ ràng, cạnh tranh.
- Được di lịch hàng năm, thưởng tháng 13, doanh số, Lễ Tết ...
- BHXH, BHYT, BHTN hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
- Chính sách lương, thưởng rõ ràng, cạnh tranh.
- Được di lịch hàng năm, thưởng tháng 13, doanh số, Lễ Tết ...
- BHXH, BHYT, BHTN hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV & SX Việt Tường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI