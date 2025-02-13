Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH dược phẩm Y Med làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH dược phẩm Y Med
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Giới thiệu và bán sản phẩm của công ty trong địa bàn được phân công.
- Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng theo kế hoạch tháng, quý, năm.
- Chăm sóc, duy trì, mở rộng và phát triển KH trong địa bàn được giao.
- Gam hàng: Kháng sinh, tiêu hóa, sinh lý, thực phẩm chức năng
- Đối tượng KH: Phòng mạch, phòng khám, nhà thuốc
- Địa bàn: 63 tỉnh thành Việt Nam.
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Dược, kinh nghiệm tối thiểu 12 tháng.
- Vui vẻ, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt, siêng năng, trung thực.
-Yêu thích kinh doanh, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại Công Ty TNHH dược phẩm Y Med Thì Được Hưởng Những Gì
- BHXH, team building, được đào tạo các kĩ năng, phúc lợi đầy đủ,
- Lương thưởng: trao đổi khi phỏng vấn (Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng)
- Giờ làm việc: Linh động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH dược phẩm Y Med
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
