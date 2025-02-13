Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH dược phẩm Y Med làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Giới thiệu và bán sản phẩm của công ty trong địa bàn được phân công.

- Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng theo kế hoạch tháng, quý, năm.

- Chăm sóc, duy trì, mở rộng và phát triển KH trong địa bàn được giao.

- Gam hàng: Kháng sinh, tiêu hóa, sinh lý, thực phẩm chức năng

- Đối tượng KH: Phòng mạch, phòng khám, nhà thuốc

- Địa bàn: 63 tỉnh thành Việt Nam.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Dược, kinh nghiệm tối thiểu 12 tháng.

- Vui vẻ, năng động, hoạt bát, giao tiếp tốt, siêng năng, trung thực.

-Yêu thích kinh doanh, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công Ty TNHH dược phẩm Y Med Thì Được Hưởng Những Gì

- BHXH, team building, được đào tạo các kĩ năng, phúc lợi đầy đủ,

- Lương thưởng: trao đổi khi phỏng vấn (Lương cơ bản + phụ cấp + thưởng)

- Giờ làm việc: Linh động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH dược phẩm Y Med

