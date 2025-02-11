Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

- Chế độ : lương cơ bản + Thưởng Doanh số ( Thu nhập từ 12 – 20 triệu/tháng) - Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng - Được hưởng thêm gói bảo hiểm Sức khỏe Bảo Minh

- Giới thiệu bán các sản phẩm của Công ty đến với khách hàng trong địa bàn được phân công THÔNG TIN LIÊN HỆ Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á Địa chỉ: Lô A2 - CN3 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Bộ phận Tuyển dụng Dược phẩm Đông Á

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI