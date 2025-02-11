Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lô A2
- CN3 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội 100000, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Giới thiệu bán các sản phẩm của Công ty đến với khách hàng trong địa bàn được phân công
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Đông Á
Địa chỉ: Lô A2 - CN3 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Bộ phận Tuyển dụng Dược phẩm Đông Á
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh sống gần địa bàn phụ trách là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ : lương cơ bản + Thưởng Doanh số ( Thu nhập từ 12 – 20 triệu/tháng)
- Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng
- Được hưởng thêm gói bảo hiểm Sức khỏe Bảo Minh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á
