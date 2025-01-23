Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Licogi13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân - C4 - C8, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Quận 10, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trình dược viên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành Y, Dược, Công nghệ sinh học, Kinh tế, thương mại, Quản trị kinh doanh,...

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí TDV/ nhân viên kinh doanh tại các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ y tế, dược phẩm bán hàng qua kênh ETC.

Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh về lĩnh vực Phòng khám, Bệnh viện, Trình dược viên

Trung thực, năng động, nhiệt tình trong công việc.

Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thuyết phục khách hàng.

Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp

Mong muốn xây dựng những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6

Lương thưởng hấp dẫn (Thưởng KPIs theo Quý, thưởng năm).

Tham gia BHXH theo Luật, Bảo hiểm CSSK PVI

Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp

Các chế độ du lịch nghỉ mát, teambuilding...

Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: C4-C8, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Quận 10

- Hà Nội: Tòa Licogi13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Medcomtech

