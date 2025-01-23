Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Medcomtech
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Licogi13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân
- C4
- C8, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Quận 10, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các ngành Y, Dược, Công nghệ sinh học, Kinh tế, thương mại, Quản trị kinh doanh,...
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí TDV/ nhân viên kinh doanh tại các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ y tế, dược phẩm bán hàng qua kênh ETC.
Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh về lĩnh vực Phòng khám, Bệnh viện, Trình dược viên
Trung thực, năng động, nhiệt tình trong công việc.
Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thuyết phục khách hàng.
Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp
Mong muốn xây dựng những giá trị tích cực cho cộng đồng.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí TDV/ nhân viên kinh doanh tại các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ y tế, dược phẩm bán hàng qua kênh ETC.
Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh về lĩnh vực Phòng khám, Bệnh viện, Trình dược viên
Trung thực, năng động, nhiệt tình trong công việc.
Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thuyết phục khách hàng.
Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp
Mong muốn xây dựng những giá trị tích cực cho cộng đồng.
Tại Công Ty Cổ Phần Medcomtech Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc từ thứ 2 – thứ 6
Lương thưởng hấp dẫn (Thưởng KPIs theo Quý, thưởng năm).
Tham gia BHXH theo Luật, Bảo hiểm CSSK PVI
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp
Các chế độ du lịch nghỉ mát, teambuilding...
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: C4-C8, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Quận 10
- Hà Nội: Tòa Licogi13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Lương thưởng hấp dẫn (Thưởng KPIs theo Quý, thưởng năm).
Tham gia BHXH theo Luật, Bảo hiểm CSSK PVI
Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp
Các chế độ du lịch nghỉ mát, teambuilding...
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: C4-C8, Đường Bửu Long, Phường 15, Quận 10, Quận 10
- Hà Nội: Tòa Licogi13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Medcomtech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI