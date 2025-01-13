Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Nhà Generalexim, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hanoi, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giới thiệu các loại thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe Nhật của công ty đến các hiệu thuốc và các đại lí ở Việt Nam.
Cùng team đề xuất và triển khai các chương trình, chính sách và thông tin khuyến mãi, sản phẩm từ công ty đến các hiệu thuốc, bệnh viện, phòng khám, đại lý,....
Phát triển và xác lập mối quan hệ với khách hàng
Hoàn thành các chỉ tiêu được giao về doanh số, mặt hàng theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.
Thực hiện tổng hợp và báo cáo doanh số định kỳ hoặc đột xuất theo yếu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, học hỏi.
Có mối quan hệ tối với các nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện.... để giới thiệu sản phẩm tới các nhà thuốc.
Có khả năng thuyết phục, đàm phán với khách hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto từ 15-20 triệu (Lương cứng + Phụ cấp + DS + Thưởng) (Trao đổi chi tiết trong phỏng vấn)
Thưởng nóng đạt chỉ tiêu theo tháng, thưởng % doanh số nhà thuốc, thu nhập không giới hạn.
Du Lịch 2 lần/ năm (trong nước hoặc nước ngoài)
Phụ cấp, thưởng, xét tăng lương 6 tháng/lần
Đồng phục, Đào tạo và các đãi ngộ khác theo quy định của công ty
Chế độ thưởng tết cuối năm, thưởng nhân viên xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5 Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

