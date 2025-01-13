Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa Nhà Generalexim, 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hanoi, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giới thiệu các loại thuốc, thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe Nhật của công ty đến các hiệu thuốc và các đại lí ở Việt Nam.

Cùng team đề xuất và triển khai các chương trình, chính sách và thông tin khuyến mãi, sản phẩm từ công ty đến các hiệu thuốc, bệnh viện, phòng khám, đại lý,....

Phát triển và xác lập mối quan hệ với khách hàng

Hoàn thành các chỉ tiêu được giao về doanh số, mặt hàng theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.

Thực hiện tổng hợp và báo cáo doanh số định kỳ hoặc đột xuất theo yếu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, học hỏi.

Có mối quan hệ tối với các nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện.... để giới thiệu sản phẩm tới các nhà thuốc.

Có khả năng thuyết phục, đàm phán với khách hàng

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto từ 15-20 triệu (Lương cứng + Phụ cấp + DS + Thưởng) (Trao đổi chi tiết trong phỏng vấn)

Thưởng nóng đạt chỉ tiêu theo tháng, thưởng % doanh số nhà thuốc, thu nhập không giới hạn.

Du Lịch 2 lần/ năm (trong nước hoặc nước ngoài)

Phụ cấp, thưởng, xét tăng lương 6 tháng/lần

Đồng phục, Đào tạo và các đãi ngộ khác theo quy định của công ty

Chế độ thưởng tết cuối năm, thưởng nhân viên xuất sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Gico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin