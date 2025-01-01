Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Liên hệ các đối tác phân phối sản phẩm (doanh nghiệp, công ty, nhà thuốc, chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm sức khỏe & sắc đẹp...) tư vấn dòng sản phẩm Meiji Pharma từ Nhật Bản.
Gặp gỡ khách hàng, trao đổi chính sách, quyền lợi hợp tác, thông tin sản phẩm.
Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
Trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nộihr

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

