Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Liên hệ các đối tác phân phối sản phẩm (doanh nghiệp, công ty, nhà thuốc, chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm sức khỏe & sắc đẹp...) tư vấn dòng sản phẩm Meiji Pharma từ Nhật Bản.
Gặp gỡ khách hàng, trao đổi chính sách, quyền lợi hợp tác, thông tin sản phẩm.
Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng
Trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
