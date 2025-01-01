Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: quà sinh nhật, các dịp lễ 8/3, 20/10, Trung thu....) Nghỉ lễ tết, du lịch hàng năm Tham gia BHXN, BHYT... theo quy định Được đào tạo kiến thức ngành Dược và các thành phần chăm sóc sức khỏe, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Liên hệ các đối tác phân phối sản phẩm (doanh nghiệp, công ty, nhà thuốc, chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm sức khỏe & sắc đẹp...) tư vấn dòng sản phẩm Meiji Pharma từ Nhật Bản.

Gặp gỡ khách hàng, trao đổi chính sách, quyền lợi hợp tác, thông tin sản phẩm.

Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

Trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin