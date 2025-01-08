Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - nhà số 3 ngõ 122 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Phụ trách địa bàn theo các quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên sẽ chia địa bàn phù hợp cho ứng viên vượt qua phỏng vấn. (đi làm ngay )

- Điều hành các hoạt động bán hàng của TDV tại khu vực được giao.

- Lên kế hoạch cho chăm sóc định kỳ các khách hàng của Cty

- Hướng dẫn đào tạo kỹ năng bán hàng cho các TDV KV của mình một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.

- Lập kế hoạch để gia tăng doanh số, tìm các giải pháp bán hàng tối ưu cho TDV tại địa bàn.

Yêu Cầu Công Việc

-Tốt nghiệp chuyên ngành Y Dược, khối kinh tế, quản trị kinh doanh

-Có kinh nghiệm từ 01 năm bán hàng OTC tại khu vực ứng tuyển, nếu không có kinh nghiệm phải thực sự năng động yêu thích bán hàng, có kĩ năng giao tiếp tốt sẽ được đào tạo

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng + Thưởng từ 7 triệu đến 30 triệu/ tháng. Ngoài ra được Thưởng quý, Thưởng năm.

- Được tham gia các khóa đào tạo – Tập huấn – nghỉ dưỡng do công ty tổ chức

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm, lễ tết, ốm đau, nghỉ mát theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.