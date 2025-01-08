Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh
- Hà Nội:
- nhà số 3 ngõ 122 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Phụ trách địa bàn theo các quận Hoàng Mai, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên sẽ chia địa bàn phù hợp cho ứng viên vượt qua phỏng vấn. (đi làm ngay )
- Điều hành các hoạt động bán hàng của TDV tại khu vực được giao.
- Lên kế hoạch cho chăm sóc định kỳ các khách hàng của Cty
- Hướng dẫn đào tạo kỹ năng bán hàng cho các TDV KV của mình một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.
- Lập kế hoạch để gia tăng doanh số, tìm các giải pháp bán hàng tối ưu cho TDV tại địa bàn.
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm từ 01 năm bán hàng OTC tại khu vực ứng tuyển, nếu không có kinh nghiệm phải thực sự năng động yêu thích bán hàng, có kĩ năng giao tiếp tốt sẽ được đào tạo
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia các khóa đào tạo – Tập huấn – nghỉ dưỡng do công ty tổ chức
- Được hưởng các chế độ bảo hiểm, lễ tết, ốm đau, nghỉ mát theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
