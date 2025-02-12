Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Địa bàn 1 (01 nhân sự): Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Địa bàn 2 (01 nhân sự): Mỹ Đức và 1 số viện nội thành Thành phố Hà Nội

Địa bàn 3 (01 nhân sự): Hà Nội

Địa bàn khác (mỗi tỉnh 01 nhân sự): Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Đắc Nông, Kiên Giang An giang, Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên

- Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để bán sản phẩm của công ty

- Tham gia tổ chức hội thảo khoa, bệnh viện để quảng bá, giới thiệu sản phẩm của Công ty

- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình marketing, khuyến mãi, chính sách bán hàng, thông tin từ công ty tới khách hàng.

- Duy trì việc chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm, phát triển khách hàng mới để mở rộng mạng lưới khách hàng nhằm nâng cao doanh số.

- Thực hiện các báo cáo về tình trạng kinh doanh, thông tin thị trường, kiến nghị của khách hàng, hàng tồn kho của khách hàng....

- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận.

- Phối hợp cùng các bộ phận khác (Marketing, Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ, Giao vận) để đảm bảo công việc bán hàng thuận lợi; tối ưu được hiệu suất bán hàng