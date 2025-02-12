Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương + Phụ Cấp + Thưởng Doanh số (8

- 20tr)

- Thưởng tháng 13, Du lịch;

- Nghỉ Lễ/Tết, đóng BHXH + BHYT + BHTN theo quy định

- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm...

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Địa bàn 1 (01 nhân sự): Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Địa bàn 2 (01 nhân sự): Mỹ Đức và 1 số viện nội thành Thành phố Hà Nội
Địa bàn 3 (01 nhân sự): Hà Nội
Địa bàn khác (mỗi tỉnh 01 nhân sự): Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Đắc Nông, Kiên Giang An giang, Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên
- Giới thiệu và bán sản phẩm tới các nhà thuốc,Trung tâm y tế, Bệnh viện, phòng khám
- Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các bác sĩ, dược sĩ, khoa dược, bệnh viện, phòng khám để bán sản phẩm của công ty
- Tham gia tổ chức hội thảo khoa, bệnh viện để quảng bá, giới thiệu sản phẩm của Công ty
- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình marketing, khuyến mãi, chính sách bán hàng, thông tin từ công ty tới khách hàng.
- Duy trì việc chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm, phát triển khách hàng mới để mở rộng mạng lưới khách hàng nhằm nâng cao doanh số.
- Thực hiện các báo cáo về tình trạng kinh doanh, thông tin thị trường, kiến nghị của khách hàng, hàng tồn kho của khách hàng....
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận.
- Phối hợp cùng các bộ phận khác (Marketing, Kế toán bán hàng, Kế toán công nợ, Giao vận) để đảm bảo công việc bán hàng thuận lợi; tối ưu được hiệu suất bán hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Y, dược, kinh tế...
- Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết phục khách hàng
- Khả năng làm việc nhóm, nhiệt tình, năng động trông công việc

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest

Công ty Cổ phần Dược phẩm MediBest

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 59, Ngõ 168/97, Đường Kim Giang, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

