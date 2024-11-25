Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần VIBFA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty Cổ phần VIBFA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Long Biên, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển sản phẩm: Thuốc và Thực Phẩm Chức Năng
- Vừa chăm sóc khách hàng có sẵn vừa khai thác thêm các khách hàng mới.
- Giới thiệu sản phẩm, bán hàng đến các Trung tâm khám chữa bệnh, các bệnh viện, phòng khám.
- Chăm sóc, tư vấn, phát triển Khách hàng, đảm bảo mục tiêu doanh số, khu vực phụ trách.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần VIBFA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản + Thưởng doanh số tháng/quý/năm, có cơ hội phát triển (chi tiết khi trao đổi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VIBFA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến
