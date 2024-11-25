Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần VIBFA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần VIBFA
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty Cổ phần VIBFA

Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty Cổ phần VIBFA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Long Biên, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển sản phẩm: Thuốc và Thực Phẩm Chức Năng
- Vừa chăm sóc khách hàng có sẵn vừa khai thác thêm các khách hàng mới.
- Giới thiệu sản phẩm, bán hàng đến các Trung tâm khám chữa bệnh, các bệnh viện, phòng khám.
- Chăm sóc, tư vấn, phát triển Khách hàng, đảm bảo mục tiêu doanh số, khu vực phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần VIBFA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Thưởng doanh số tháng/quý/năm, có cơ hội phát triển (chi tiết khi trao đổi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VIBFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VIBFA

Công ty Cổ phần VIBFA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 431 Ngô Gia Tự Đức Giang Long Biên Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

