Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần VIBFA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

- Phát triển sản phẩm: Thuốc và Thực Phẩm Chức Năng - Vừa chăm sóc khách hàng có sẵn vừa khai thác thêm các khách hàng mới. - Giới thiệu sản phẩm, bán hàng đến các Trung tâm khám chữa bệnh, các bệnh viện, phòng khám. - Chăm sóc, tư vấn, phát triển Khách hàng, đảm bảo mục tiêu doanh số, khu vực phụ trách.

