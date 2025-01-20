Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

1. Công tác điều hành, quản lý kinh doanh tại địa bàn phụ trách:

- Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh cho các địa bàn phụ trách.

- Điều hành hoạt động kinh doanh của địa bàn thuộc quyền quản lý (Phân công, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh kế hoạch).

2. Đào tạo nội bộ cho TDV, CTV, CBNV thuộc địa bàn phụ trách.

- Quản lý thực hiện công việc nhân viên dưới quyền tại địa bàn quản lý (thiết lập mục tiêu, giao kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi).

- Đề xuất khen thưởng, xử lý với lao động thuộc địa bàn quản lý.

3. Công tác bán hàng và dịch vụ sau bán:

- Quản lý kênh bán tại các địa bàn quản lý.

- Phát triển lực lượng bán hàng (mạng lưới bán hàng, TDV, CTV), khách hàng tại các địa bàn quản lý.

- Bán hàng & Quản lý thực hiện HĐ (theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ) tại địa bàn quản lý.

- Tổ chức thu hồi sản phẩm khiếu nại; chăm sóc khách hàng, phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn quản lý.

4. Tham gia phát triển thị trường, marketing, thương hiệu:

- Tham gia thu thập thông tin thị trường, phối hợp với Marketing trong công tác nghiên cứu thị trường.

- Tham gia công tác phát triển nhãn hàng: phối hợp với Marketing triển khai thực hiện các chương trình marketing của nhãn hàng tại địa bàn phụ trách.