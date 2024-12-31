Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
- Điện Biên: Điện Biên, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý kênh bán ETC tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn.
- Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách.
- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách.
- Tham gia nghiên cứu thị trường ETC và đề xuất sản phẩm mới mảng ETC.
- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng ban.
* Địa điểm làm việc:
02 TDV ETC địa bàn Hồ Chí Minh
01 TDV ETC địa bàn Điện Biên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI