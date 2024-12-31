Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý kênh bán ETC tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn.

- Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách.

- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách.

- Tham gia nghiên cứu thị trường ETC và đề xuất sản phẩm mới mảng ETC.

- Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng ban.

* Địa điểm làm việc:

02 TDV ETC địa bàn Hồ Chí Minh

01 TDV ETC địa bàn Điện Biên