Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 297 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

- Chuẩn bị tài liệu cho lớp trước mỗi buổi học

- Đón, trả học sinh

- Quản lý, hỗ trợ học sinh trong lớp

- Chấm bài tập, bài kiểm tra cho học sinh

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng tiếng Anh tốt, ưu tiên phát âm chuẩn

- Thân thiện, yêu trẻ

- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường hoà đồng, thoải mái.

- Thưởng nếu hoàn thành tốt công việc trong tháng

Lịch làm việc

1. 17h15-21h15: 100k/1 buổi.

2. 17h15-21h15 thứ 2 đến thứ 7, nghỉ Chủ Nhật: lương 3 triệu/1 tháng.

3. Ngoài ra được nhận thêm gia sư tại trung tâm. Lương 4-5 triệu/1 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin