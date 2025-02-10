Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY
Mức lương
4 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 297 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 4 - 5 Triệu
- Chuẩn bị tài liệu cho lớp trước mỗi buổi học
- Đón, trả học sinh
- Quản lý, hỗ trợ học sinh trong lớp
- Chấm bài tập, bài kiểm tra cho học sinh
Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có khả năng tiếng Anh tốt, ưu tiên phát âm chuẩn
- Thân thiện, yêu trẻ
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế.
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế.
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường hoà đồng, thoải mái.
- Thưởng nếu hoàn thành tốt công việc trong tháng
Lịch làm việc
1. 17h15-21h15: 100k/1 buổi.
2. 17h15-21h15 thứ 2 đến thứ 7, nghỉ Chủ Nhật: lương 3 triệu/1 tháng.
3. Ngoài ra được nhận thêm gia sư tại trung tâm. Lương 4-5 triệu/1 tháng.
- Thưởng nếu hoàn thành tốt công việc trong tháng
Lịch làm việc
1. 17h15-21h15: 100k/1 buổi.
2. 17h15-21h15 thứ 2 đến thứ 7, nghỉ Chủ Nhật: lương 3 triệu/1 tháng.
3. Ngoài ra được nhận thêm gia sư tại trung tâm. Lương 4-5 triệu/1 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
