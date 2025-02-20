Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG
- Hà Nội: Tòa Golden Palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ giáo viên giảng dạy trong các lớp Tiếng Anh và Khoa Học cho học sinh từ (4 -11 tuổi);
Đảm nhiệm các công việc chuẩn bị học cho lớp học: in ấn, sắp xếp đồ dùng, kiểm tra cơ sở vật chất, đón trả học sinh;
Phối hợp cùng giáo viên viết và dịch nhận xét cho học sinh. Chấm điểm, nhập điểm kiểm tra cho lớp;
Quản lý học tập của học sinh: theo dõi chuyên cần, bài tập về nhà, tình hình học, làm báo cáo học tập;
Hỗ trợ các hoạt động, sự kiện của trung tâm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kĩ năng giao tiếp tốt, hoạt bát, nhanh nhẹn, có niềm yêu thích với Tiếng Anh và giáo dục;
Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm giảng dạy trẻ em hoặc làm việc với trẻ em, phụ huynh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 40.000 VND/giờ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TOÀN CẦU IEG
