Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ giảng

Hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy/trợ giảng

Phụ đạo cho học sinh làm bài tập và tự học

Tổng hợp đề tài và từ vựng theo chủ đề và chuyên ngành

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ tiếng Đức từ B1 - B2 trở lên hoặc tối thiểu đang theo học năm 3 khoa Đức ở các trường đại học

Các bạn sinh viên, muốn tìm kiếm môi trường quốc tế làm việc sau khi tốt nghiệp

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)

Quyền Lợi

Thu nhập up to 15tr-20tr/tháng, tùy vào năng lực

Nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ giảng viên và công ty

Được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ có liên quan, kỹ năng quản lý và sắp xếp hồ sơ

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, tạo cơ hội phát triển cho các bạn trẻ sắp/mới ra trường.

Được cấp chứng nhận hoàn tất thực tập (nếu cần)

Cơ hội trở thành giáo viên chính thức

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển

