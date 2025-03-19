Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vinhomes Smart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy/trợ giảng
Phụ đạo cho học sinh làm bài tập và tự học
Tổng hợp đề tài và từ vựng theo chủ đề và chuyên ngành
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Đức từ B1 - B2 trở lên hoặc tối thiểu đang theo học năm 3 khoa Đức ở các trường đại học
Các bạn sinh viên, muốn tìm kiếm môi trường quốc tế làm việc sau khi tốt nghiệp
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, và có tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm (chưa có kinh nghiệm được đào tạo)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập up to 15tr-20tr/tháng, tùy vào năng lực
Nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ giảng viên và công ty
Được đào tạo các kỹ năng, nghiệp vụ có liên quan, kỹ năng quản lý và sắp xếp hồ sơ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, tạo cơ hội phát triển cho các bạn trẻ sắp/mới ra trường.
Được cấp chứng nhận hoàn tất thực tập (nếu cần)
Cơ hội trở thành giáo viên chính thức
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA ĐỨC GERMAN GREATWAY GROUP - G
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
