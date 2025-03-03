Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH UB Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16 Văn Cao, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

- Trực lớp theo lịch được phân công

- Đến trung tâm chuẩn bị lớp học, mở trước giờ học 30 phút

- Ghi hình buổi học

- Hỗ trợ học viên và giáo viên trong quá trình học tập

- Cập nhật tài liệu và video buổi học

- Kết nối giữa học viên, giáo viên và trung tâm

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nam, bán kính 3-5km 16A Văn Cao, không ngại di chuyển

– Từ 18 tuổi trở lên – Có khả năng quản lý thời gian cá nhân và công việc tốt

– Có thể tham gia buổi tối trong tuần và cuối tuần

– Ưu tiên đang sinh viên tại các trường Kinh tế - tài chính

– Có thiết bị laptop hoặc ipad cá nhân

Tại Công ty TNHH UB Academy Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 254.000 vnđ/1h

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cơ hội thăng tiến tốt;

- Được làm việc cùng giáo viên là các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính. - Hỗ trợ dấu mộc, tài liệu để làm đề tài Tốt Nghiệp.

