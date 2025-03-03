Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH UB Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH UB Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Công ty TNHH UB Academy
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công ty TNHH UB Academy

Trợ giảng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty TNHH UB Academy

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 16 Văn Cao, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

- Trực lớp theo lịch được phân công
- Đến trung tâm chuẩn bị lớp học, mở trước giờ học 30 phút
- Ghi hình buổi học
- Hỗ trợ học viên và giáo viên trong quá trình học tập
- Cập nhật tài liệu và video buổi học
- Kết nối giữa học viên, giáo viên và trung tâm

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nam, bán kính 3-5km 16A Văn Cao, không ngại di chuyển
– Từ 18 tuổi trở lên – Có khả năng quản lý thời gian cá nhân và công việc tốt
– Có thể tham gia buổi tối trong tuần và cuối tuần
– Ưu tiên đang sinh viên tại các trường Kinh tế - tài chính
– Có thiết bị laptop hoặc ipad cá nhân

Tại Công ty TNHH UB Academy Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 254.000 vnđ/1h
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, cơ hội thăng tiến tốt;
- Được làm việc cùng giáo viên là các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng – Tài chính. - Hỗ trợ dấu mộc, tài liệu để làm đề tài Tốt Nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH UB Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH UB Academy

Công ty TNHH UB Academy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16 Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

