Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ giáo viên và học sinh trong giờ học
Quản lý lớp học
Điểm danh, chấm BTVN, viết nhận xét cho học sinh sau buổi học
Nắm rõ tình hình học, thái độ học xuyên suốt của học sinh.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại Thương, Học Viên Ngoại Giao,... có tiếng Anh tốt, yêu trẻ và nhiệt tình.
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có Ielts/ chứng chỉ tương đương
Nghiêm túc, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Không yêu cầu kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có Ielts/ chứng chỉ tương đương
Nghiêm túc, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Trao đổi khi phỏng vấn
Được tham gia các buổi đào tạo training nội bộ nhằm phát triển bản thân
Thời gian làm việc: Linh động theo lịch của trợ giảng
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc: Cơ sở Trần Duy Hưng/ Royal city
Địa điểm làm việc:
Được tham gia các buổi đào tạo training nội bộ nhằm phát triển bản thân
Thời gian làm việc: Linh động theo lịch của trợ giảng
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc: Cơ sở Trần Duy Hưng/ Royal city
Địa điểm làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
