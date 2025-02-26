Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giáo viên và học sinh trong giờ học

Quản lý lớp học

Điểm danh, chấm BTVN, viết nhận xét cho học sinh sau buổi học

Nắm rõ tình hình học, thái độ học xuyên suốt của học sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại Thương, Học Viên Ngoại Giao,... có tiếng Anh tốt, yêu trẻ và nhiệt tình.

Không yêu cầu kinh nghiệm

Ưu tiên ứng viên có Ielts/ chứng chỉ tương đương

Nghiêm túc, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Trao đổi khi phỏng vấn

Được tham gia các buổi đào tạo training nội bộ nhằm phát triển bản thân

Thời gian làm việc: Linh động theo lịch của trợ giảng

Thời gian làm việc:

Địa điểm làm việc: Cơ sở Trần Duy Hưng/ Royal city

Địa điểm làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin