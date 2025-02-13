Tuyển Trợ giảng Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Giảng viên các khoa:

Khối ngành sức khỏe: Khoa Y, Khoa Dược, Khoa Điều dưỡng

Khối ngành kinh tế: Các Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Logistic và lý chuối cung ứng, Du lịch...

Khối ngành Ký thuật: Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ Bán dẫn, Khoa kỹ thuật điện - điện tử, khoa Kỹ thuật ô tô

Khối ngành Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn,

Và nhiều ngành đào tạo khác...

CHÂN DUNG GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC ĐẠI NAM – 5 TRONG 1

1. Người thầy tâm huyết

Truyền đạt kiến thức chuyên môn sâu rộng, cập nhật xu hướng ngành.

Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên: giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện.

Áp dụng công nghệ vào giảng dạy, tạo môi trường học tập tích cực và sáng tạo.

2. Nhà nghiên cứu khoa học

Thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn vào giảng dạy.

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy sáng tạo.