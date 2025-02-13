Tuyển Trợ giảng Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Trường Đại học Đại Nam
- Hà Nội: Số 1 Phố Xốm, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng viên các khoa:
Khối ngành sức khỏe: Khoa Y, Khoa Dược, Khoa Điều dưỡng
Khối ngành kinh tế: Các Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Logistic và lý chuối cung ứng, Du lịch...
Khối ngành Ký thuật: Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ Bán dẫn, Khoa kỹ thuật điện - điện tử, khoa Kỹ thuật ô tô
Khối ngành Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn,
Và nhiều ngành đào tạo khác...
CHÂN DUNG GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC ĐẠI NAM – 5 TRONG 1
1. Người thầy tâm huyết
Truyền đạt kiến thức chuyên môn sâu rộng, cập nhật xu hướng ngành.
Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên: giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy phản biện.
Áp dụng công nghệ vào giảng dạy, tạo môi trường học tập tích cực và sáng tạo.
2. Nhà nghiên cứu khoa học
Thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn vào giảng dạy.
Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, phát triển tư duy sáng tạo.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Trường Đại học Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
