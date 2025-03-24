Tuyển Trợ giảng Học viện Anh ngữ Oxford làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trợ giảng cho các lớp tiếng Anh có giáo viên nước ngoài tại trường khối Tiểu học và khối THCS;

Hỗ trợ học viên trong quá trình lớp học triển khai;

Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trước giờ học và trong giờ học học khi có yêu cầu;

Trực tại Dự án trường;

Sáng Thứ Ba đến sáng Thứ Sáu: 07:30 -11:00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm Thứ 2 đến năm Thứ 4, ưu tiên có chuyên ngành tiếng Anh hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tối thiểu ở trình độ B1 CEFR (IELTS, KET/ PET hoặc chứng chỉ tương đương);

Có kỹ năng sư phạm;

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng Tiếng Anh

Đảm bảo tối thiểu thời gian làm việc trong 1 kỳ học

Tại Học viện Anh ngữ Oxford Thì Được Hưởng Những Gì

Lịch làm việc ổn định cam kết theo cả năm học đối với nhân viên trợ giảng;

Thu nhập ổn định, thời gian làm việc có thể lựa chọn;

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

Được tiếp xúc với nhân viên, giáo viên nước ngoài có chuyên môn nghiệp vụ cao;

Được đào tạo, tập huấn định kỳ, tham gia các chương trình đào tạo thường niên hàng năm của công ty;

Có cơ hội được làm việc chính thức tại công ty sau khi tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học viện Anh ngữ Oxford

