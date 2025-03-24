Tuyển Trợ giảng Học viện Anh ngữ Oxford làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Học viện Anh ngữ Oxford
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
Trợ giảng cho các lớp tiếng Anh có giáo viên nước ngoài tại trường khối Tiểu học và khối THCS;
Hỗ trợ học viên trong quá trình lớp học triển khai;
Hỗ trợ giáo viên nước ngoài trước giờ học và trong giờ học học khi có yêu cầu;
Trực tại Dự án trường;
Sáng Thứ Ba đến sáng Thứ Sáu: 07:30 -11:00
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm Thứ 2 đến năm Thứ 4, ưu tiên có chuyên ngành tiếng Anh hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tối thiểu ở trình độ B1 CEFR (IELTS, KET/ PET hoặc chứng chỉ tương đương);
Có kỹ năng sư phạm;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng Tiếng Anh
Đảm bảo tối thiểu thời gian làm việc trong 1 kỳ học
Có kỹ năng sư phạm;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng Tiếng Anh
Đảm bảo tối thiểu thời gian làm việc trong 1 kỳ học
Tại Học viện Anh ngữ Oxford Thì Được Hưởng Những Gì
Lịch làm việc ổn định cam kết theo cả năm học đối với nhân viên trợ giảng;
Thu nhập ổn định, thời gian làm việc có thể lựa chọn;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
Được tiếp xúc với nhân viên, giáo viên nước ngoài có chuyên môn nghiệp vụ cao;
Được đào tạo, tập huấn định kỳ, tham gia các chương trình đào tạo thường niên hàng năm của công ty;
Có cơ hội được làm việc chính thức tại công ty sau khi tốt nghiệp.
Thu nhập ổn định, thời gian làm việc có thể lựa chọn;
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
Được tiếp xúc với nhân viên, giáo viên nước ngoài có chuyên môn nghiệp vụ cao;
Được đào tạo, tập huấn định kỳ, tham gia các chương trình đào tạo thường niên hàng năm của công ty;
Có cơ hội được làm việc chính thức tại công ty sau khi tốt nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học viện Anh ngữ Oxford
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI