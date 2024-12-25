Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE làm việc tại Tiền Giang thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: - 32 Tiền Giang

Mô Tả Công Việc Trợ giảng

1. Assitant Trainer Barista (80%)

2. Social Content (15%)

Hỗ trợ tạo/ lên kịch bản nội dung và sáng tạo thức uống tương ứng từng kế hoạch quay Youtube và triển khai trên các nền tảng offline, online (Fanpage, Instagram, TikTok);

Hỗ trợ tư vấn khóa học và giải quyết yêu cầu của khách hàng trên Fanpage, Youtube (Nền tảng mạng xã hội nói chung);

Hỗ trợ kiểm tra nội dung và content về chuyên môn bài viết trên các nền tảng Facebook, instargam, Youtube, Tiktok.

3. Other tasks (5%)

Tham gia các hoạt động, sự kiện chung của Công ty hoặc được yêu cầu bởi Ban giám đốc;

Phối hợp, hỗ trợ cùng các phòng ban khác và đại lý;

Tuân thủ, chấp hành nội quy Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Có kiến thức cơ bản và kinh nghiệm thực hành về pha chế cà phê và trà, đặc biệt là latte art và các kỹ thuật pha cà phê hiện đại khác;

Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ Barista hoặc đã hoàn thành các khóa đào tạo liên quan về cà phê hoặc trà;

Có khả năng đi công tác ngắn hạn (trung bình 01 - 02 lần/ tháng);

Có kỹ năng mềm, giao tiếp tốt và sử dụng cơ bản Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel);

Ưu tiên khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình hướng dẫn học viên;

Khả nảng làm việc nhóm, hỗ trợ tốt giảng viên và học viên;

Có tinh thần học hỏi và mong muốn nâng cao kỹ năng về Trà và Cà phê;

Quản lý tốt công việc, thời gian thực hiện công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE Thì Được Hưởng Những Gì

Trải nghiệm môi trường/ văn hoá Doanh nghiệp và thực tập tích luỹ kinh nghiệm trong ngành, nếu ứng viên có năng lực tốt cân nhắc làm việc chính thức sau thời gian thử việc;

Được đào tạo về chuyên môn trong ngành F&B;

Học hỏi thêm kiến thức sản phẩm trà, cà phê và kỹ thuật;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật sau khi trở thành nhân viên chính thức;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CBNV khi kí HĐ chính thức với Công ty;

Được tham gia các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí theo các kế hoạch của công ty;

Các chính sách đãi ngộ khác theo quy định của Công ty

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ WE ARE ONE

