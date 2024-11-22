Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS

Hành chính

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 41L ĐƯỜNG 11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tham gia đóng góp ý tưởng và lên kế hoạch cho các chương trình, hoạt động của công ty.
Theo dõi, đánh giá số liệu và báo cáo tình hình tài chính của phòng vận hành, thực hiện phân tích số liệu nếu có yêu cầu từ giám đốc.
Hỗ trợ phòng vận hành trong việc thực hiện công việc, đảm bảo mọi hoạt động trơn tru và đạt được hiệu suất tối ưu.
Tiếp nhận, xem tài liệu từ các phòng ban, bộ phận rồi trình lên giám đốc phê duyệt.
Tiếp nhận thông tin từ giám đốc rồi truyền đạt rõ ràng, chính xác với các phòng ban liên quan, tiếp nhận thông tin phản hồi với cấp trên.
Ghi chú lại các thông tin cuộc họp, biên bản làm việc, tổng hợp nội dung..
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc
Tiếng Anh Khá (có thể giao tiếp với Chủ Đầu Tư)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, trên 15 triệu
Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
Lương tháng 13+
Có thể checkout 16h hàng ngày (linh động)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS

CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 41L ĐƯỜNG 11, BÌNH THẠNH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

