Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS
- Hồ Chí Minh: 41L ĐƯỜNG 11, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tham gia đóng góp ý tưởng và lên kế hoạch cho các chương trình, hoạt động của công ty.
Theo dõi, đánh giá số liệu và báo cáo tình hình tài chính của phòng vận hành, thực hiện phân tích số liệu nếu có yêu cầu từ giám đốc.
Hỗ trợ phòng vận hành trong việc thực hiện công việc, đảm bảo mọi hoạt động trơn tru và đạt được hiệu suất tối ưu.
Tiếp nhận, xem tài liệu từ các phòng ban, bộ phận rồi trình lên giám đốc phê duyệt.
Tiếp nhận thông tin từ giám đốc rồi truyền đạt rõ ràng, chính xác với các phòng ban liên quan, tiếp nhận thông tin phản hồi với cấp trên.
Ghi chú lại các thông tin cuộc họp, biên bản làm việc, tổng hợp nội dung..
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc
Tiếng Anh Khá (có thể giao tiếp với Chủ Đầu Tư)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định
Lương tháng 13+
Có thể checkout 16h hàng ngày (linh động)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CETECCONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
