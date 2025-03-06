Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 245 Phố Thú Y, Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

- Tổng hợp, phân tích và báo cáo tình hình kinh doanh, tài chính, nhân sự theo yêu cầu của Giám đốc.

- Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược, kế hoạch kinh doanh, quản lý dự án.

- Truyền đạt, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo, quyết định từ Giám đốc đến các phòng ban.

- Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp quan trọng, ghi biên bản cuộc họp và theo dõi việc thực hiện nghị quyết.

- Quản lý lịch trình, sắp xếp công việc, tổ chức lịch họp và công tác cho Giám đốc.

- Làm việc với các đối tác, khách hàng, cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

- Soạn thảo, kiểm tra và quản lý các tài liệu, hợp đồng quan trọng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Kinh tế, Luật hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 2 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trợ lý Giám đốc hoặc các vị trí tương đương.

- Thành thạo kỹ năng văn phòng (Word, Excel, PowerPoint), kỹ năng báo cáo, lập kế hoạch.

- Có tư duy phân tích, nhạy bén trong kinh doanh và quản lý.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống tốt.

- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao.

- Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.

- Có cơ hội thăng tiến, phát triển lên các vị trí cấp cao hơn.

- Trả lương vào mồng 10 hàng tháng.

- Thời gian thử việc: 02 tháng

- Thời gian làm việc: Sáng 07h45 – 11h45; chiều: 13h15’ – 17h15’

- Làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, nghỉ CN.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Các chế độ và quyền lợi khác: Theo quy định thực tế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Datyso Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.