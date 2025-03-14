Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc trong việc điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Thực hiện các công việc hành chính, chuẩn bị báo cáo, tài liệu và các cuộc họp của Giám đốc.

Quản lý lịch làm việc, sắp xếp các cuộc họp, sự kiện, chuyến công tác cho Giám đốc.

Làm cầu nối giữa Giám đốc và các phòng ban, đối tác, khách hàng.

Theo dõi cập nhật và báo cáo về tiến độ thực hiện các chỉ đạo, đánh giá và tham mưu đề xuất Giám đốc để tăng cường hoạt động hiệu quả .

Phối hợp và giám sát các dự án quan trọng theo yêu cầu của Giám đốc.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học.

Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm ở vị trí trợ lý cho Giám đốc hoặc vị trí tương đương.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (MS Office, Google Workspace,...) và các phần mềm quản lý công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, cẩn thận, chi tiết và tỉ mỉ.

Tinh thần trách nhiệm cao, linh hoạt và sẵn sàng hỗ trợ Giám đốc trong mọi công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và phúc lợi hấp dẫn.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.