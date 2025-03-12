Tuyển Trợ lý giám đốc Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Bateco Vietnam., JSC
- Hà Nội: Lô B44, Khu Đấu Giá 3 Ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Đến 1,200 USD
+ Hỗ trợ cho công việc của Ban Giám đốc trong công tác lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh
+ Thực hiện các việc được giao từ Ban Giám đốc như làm việc/phối hợp cùng BGĐ để làm việc với chủ đầu tư, tìm nhà cung cấp đủ năng lực, hỏi báo giá nhà cung cấp, hợp đồng thanh toán, thực hiện thanh toán, công nợ, tồn kho.
+ Hỗ trợ đội ngũ Kinh doanh của công ty về mặt chứng từ, tài liệu, vật tư, dịch thuật.
+ Tham mưu, sắp lịch, tổ chức các cuộc họp có thành phần Ban Giám đốc.
+ Các công việc chi tiết sẽ được trao đổi thêm lúc phỏng vấn.
Với Mức Lương Đến 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Nữ/Nam, 22 - 27 tuổi
+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật, quản trị chuỗi cung ứng, ngoại ngữ, ngoại thương, kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế...
+ Từ 2-4năm kinh nghiệm kinh doanh, bán hàng kỹ thuật, quản lý chuỗi cung ứng/mua hàng, trợ lý kinh doanh
+ Tính cách hòa đồng, thân thiện, chịu lắng nghe, trách nhiệm với công việc;
Tại Bateco Vietnam., JSC Thì Được Hưởng Những Gì
