Tuyển Trợ lý giám đốc Bateco Vietnam., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD

+ Hỗ trợ cho công việc của Ban Giám đốc trong công tác lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát thực hiện kế hoạch kinh doanh

+ Thực hiện các việc được giao từ Ban Giám đốc như làm việc/phối hợp cùng BGĐ để làm việc với chủ đầu tư, tìm nhà cung cấp đủ năng lực, hỏi báo giá nhà cung cấp, hợp đồng thanh toán, thực hiện thanh toán, công nợ, tồn kho.

+ Hỗ trợ đội ngũ Kinh doanh của công ty về mặt chứng từ, tài liệu, vật tư, dịch thuật.

+ Tham mưu, sắp lịch, tổ chức các cuộc họp có thành phần Ban Giám đốc.

+ Các công việc chi tiết sẽ được trao đổi thêm lúc phỏng vấn.