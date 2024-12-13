Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 11 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu công ty:
Công ty cổ phần U ULTTY Việt Nam - hãng gia dụng U ULTTY xuất xứ thương hiệu Pháp
Là hãng phân phối sản phẩm gia dụng thương hiệu U ULTTY tại Việt Nam, trực tiếp nhập khẩu từ đối tác nước ngoài, phân phối bán lẻ và bán buôn với các đại lý ở VN, triển khai hoạt động marketing sản phẩm.
Nhiệm vụ chính:
Theo dõi đốc thúc, giám sát, rà soát tiến độ thực hiện các công việc do GĐ giao cho các đơn vị/ phòng ban;
Chuẩn bị các tài liệu, thông báo họp, tham dự, tổng hợp các nội dung, ghi chép biên bản cuộc họp do GĐ tổ chức;
Soạn thảo, quản lý, lưu trữ các tài liệu, báo cáo, văn bản do mình phụ trách và theo chỉ đạo của GĐ;
Kiểm soát các văn bản, tài liệu, chứng từ, ... từ các đơn vị trước khi trình GĐ phê duyệt
Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại theo sự phân công
Thay mặt GĐ trực tiếp điều hành, triển khai, giải quyết các công việc khi có ủy quyền
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tinh thần sẵn sàng làm việc và mong muốn được học hỏi
- Tinh thần cầu thị, nghiêm túc, kỷ luật
- Nhanh nhẹn, tư duy tốt
- Ưu tiên các bạn có background ngành kinh tế, luật
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian thử việc: 1 tháng, tối đa 2 tháng
- Du lịch 2 lần/ năm
- Trợ cấp: gửi xe, ăn trưa, v.v...
- Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, kỷ luật
- Được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
