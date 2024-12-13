Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu công ty:

Công ty cổ phần U ULTTY Việt Nam - hãng gia dụng U ULTTY xuất xứ thương hiệu Pháp

Là hãng phân phối sản phẩm gia dụng thương hiệu U ULTTY tại Việt Nam, trực tiếp nhập khẩu từ đối tác nước ngoài, phân phối bán lẻ và bán buôn với các đại lý ở VN, triển khai hoạt động marketing sản phẩm.

Nhiệm vụ chính:

Theo dõi đốc thúc, giám sát, rà soát tiến độ thực hiện các công việc do GĐ giao cho các đơn vị/ phòng ban;

Chuẩn bị các tài liệu, thông báo họp, tham dự, tổng hợp các nội dung, ghi chép biên bản cuộc họp do GĐ tổ chức;

Soạn thảo, quản lý, lưu trữ các tài liệu, báo cáo, văn bản do mình phụ trách và theo chỉ đạo của GĐ;

Kiểm soát các văn bản, tài liệu, chứng từ, ... từ các đơn vị trước khi trình GĐ phê duyệt

Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại theo sự phân công

Thay mặt GĐ trực tiếp điều hành, triển khai, giải quyết các công việc khi có ủy quyền

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn công việc trong quá trình làm việc

- Có tinh thần sẵn sàng làm việc và mong muốn được học hỏi

- Tinh thần cầu thị, nghiêm túc, kỷ luật

- Nhanh nhẹn, tư duy tốt

- Ưu tiên các bạn có background ngành kinh tế, luật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương chính thức: trao đổi khi phỏng vấn, phụ thuộc vào kinh nghiệm

- Thời gian thử việc: 1 tháng, tối đa 2 tháng

- Du lịch 2 lần/ năm

- Trợ cấp: gửi xe, ăn trưa, v.v...

- Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, kỷ luật

- Được đào tạo và hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN U ULTTY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.