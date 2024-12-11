Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH SORA ELECTRIC VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH SORA ELECTRIC VIET NAM
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà MHDI Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
Theo dõi kế hoạch công ty và báo cáo hàng ngày.
Hỗ trợ soạn báo giá làm hợp đồng nếu cần thiết.
Các công việc khác theo chỉ thị GD.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ Sinh viên năm cuối thực tập hoặc sinh viên mới ra trường.
Trung thực, năng động và tỷ mỉ trong công việc.
Thành thạo vi tính văn phòng.
Ưu tiên ngoại hình.
Tại CÔNG TY TNHH SORA ELECTRIC VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương+ thưởng theo năng lực.
Được đào tạo từ đầu theo chuẩn công ty Nhật.
Được tham gia đầy đủ BHXH.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SORA ELECTRIC VIET NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
