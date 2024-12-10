Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Làm việc dưới sự sắp xếp của tổng giám đốc:

Đi công tác

hỗ trợ nhân viên kinh doanh giao hàng và kết nối thị trường

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam , tuổi 20-35, đam mê công việc

tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chấp nhận sinh viên mới ra trường không yêu cầu kinh nghiệm

có chứng chỉ tiếng trung hsk4 , có bằng lái xe b2

kỹ năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận: 12-15tr +% hoa hồng theo năng lực thực tế

Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Dược làm việc ở môi trường năng động, phát triển tiếng trung và kĩ năng giao tiếp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin