Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Làm việc dưới sự sắp xếp của tổng giám đốc:
Đi công tác
hỗ trợ nhân viên kinh doanh giao hàng và kết nối thị trường
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam , tuổi 20-35, đam mê công việc
tốt nghiệp cao đẳng trở lên, chấp nhận sinh viên mới ra trường không yêu cầu kinh nghiệm
có chứng chỉ tiếng trung hsk4 , có bằng lái xe b2
kỹ năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thoả thuận: 12-15tr +% hoa hồng theo năng lực thực tế
Được hưởng mọi quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Dược làm việc ở môi trường năng động, phát triển tiếng trung và kĩ năng giao tiếp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT NAM WINWHALE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
