Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần Ziva Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty cổ phần Ziva Asia
- Hà Nội: Số 40, Ngõ 8, Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
- Làm việc với Giám đốc để điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày, đại diện Công ty khi cần thiết
- Thư ký cuộc họp và soạn thảo các văn bản nội bộ
- Sắp xếp lịch trình làm việc, lịch họp, chuẩn bị các chuyến công tác cho Giám đốc
- Hỗ trợ các bộ phận, phòng ban trong việc thiết lập mục tiêu, kế hoạch, triển khai công việc theo sự phân công của Giám đốc
- Theo dõi tiến độ thực hiện mục tiêu công việc của công ty; Lập và gửi báo cáo định kỳ cho Giám đốc
- Các công tác liên quan đến nhân sự, hỗ trợ lập ngân sách và giám sát nguồn ngân sách này
- Điều phối, hỗ trợ công tác tổ chức nội bộ như chuẩn bị sự kiện, sắp xếp nhân lực, tổng hợp tài liệu cho các buổi làm việc, cuộc họp hay sự kiện có Giám đốc tham dự
- Dịch và soạn thảo hợp đồng cùng các tài liệu thương mại Tiếng Anh
- Lưu trữ kho dữ liệu và trực tiếp làm việc với các nhà cung cấp của Công ty, thu thập thông tin khách hàng và phân tích thị trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Kinnh nghiệm: dưới 1 năm hoặc cao hơn
• Bắt buộc thành thạo Tiếng Anh 4 kỹ năng (tương đương IELTS 6.0)
• Thành thạo tin học văn phòng
• Cẩn thận, tỉ mỉ, cầu toàn, có khả năng tổng hợp, phân tích và đánh giá thông tin
• Có khả năng đi công tác khi cần thiết
Tại Công ty cổ phần Ziva Asia Thì Được Hưởng Những Gì
