Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24 Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. Quản lý vận hành hệ thống kinh doanh của công ty
Kiểm soát hoạt động vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh hằng ngày trên hệ thống kinh doanh.
Theo dõi kết quả, lập báo cáo, tổng hợp thông tin theo yêu cầu của BOD.
Đầu mối làm việc với các bên liên quan trong nội bộ công ty về sản xuất kinh doanh.
Thay mặt BOD xử lý các tình huống khẩn cấp khi BOD vắng mặt.
2. Chủ trì xét duyệt kế hoạch, hỗ trợ triển khai các hạng mục công việc phòng Hành chính nhân sự: Hành chính, Tuyển dụng, Truyền thông nội bộ...
3. Xử lý công việc Hành chính của BOD: Công tác, thanh toán hóa đơn, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, báo cáo...
:
4. Quan hệ đối ngoại : Thay mặt BOD làm việc trực tiếp với các đối tác sản xuất kinh doanh.
5. Quản lý quy trình và nguồn lực:
Tham vấn cho BOD các vấn đề về phát triển tổ chức, xây dựng quy chế, quy trình, chính sách nội bộ, điều phối nguồn lực...
Kiểm soát quy trình sản xuất tài nguyên nội bộ.
Quản lý hệ thống tool nội bộ của công ty.
Quản lý nhóm nhân sự theo chỉ định của BOD.
6. Quản lý dự án
7. Các công việc khác theo chỉ đạo của BOD

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Tài chính, Marketing, Quản trị kinh doanh, Nhân sự, Luật,... hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên tại các vị trí Thư ký, Trợ lý, Kiểm soát nội bộ, Vận hành... hoặc tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành MMO, sáng tạo nội dung số, Multi Channel Network (CMS), sản xuất âm nhạc.
Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office, Google Suite. Có thể sử dụng Google Data Studio, Power BI là 1 điểm cộng.
Ưu tiên: Có kinh nghiệm sử dụng/Sử dụng tốt các công cụ A.I hỗ trợ công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng tổng hợp báo cáo, phân tích & đánh giá.
Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề.
Khả năng làm việc đa nhiệm, quản lý thời gian, lập kế hoạch tốt.
Tiếng Anh tốt (IELTS 6.5 trở lên hoặc tương đương).
Sẵn sàng làm việc ngoài giờ, đi công tác tần suất thấp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 12.000.000 VNĐ - 18.000.000 VNĐ/tháng.
Phụ cấp ăn trưa: 900.000 VNĐ/tháng.
Review lương 2 lần/năm, thưởng các dịp lễ, Tết,...
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN).
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Nghỉ phép 12 ngày/năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động team building hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ T2 đến T6 (nghỉ trưa 1h30p).
Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 324/15 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM

