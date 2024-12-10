Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giám đốc sắp xếp công việc hàng ngày

Soạn thảo văn bản, tài liệu theo hướng dẫn của giám đốc

Hỗ trợ công việc hành chính văn phòng: đặt xe, đặt lịch họp cho giám đốc

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành quản trị kinh doanh, hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan.

Có khả năng giao tiếp tốt và sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Nhanh nhẹn, linh hoạt và có khả năng thích nghi với môi trường làm việc năng động

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội học hỏi

Được đào tạo và phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập

Được hỗ trợ chi phí thực tập theo thỏa thuận

Được hỗ trợ xin dấu thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.