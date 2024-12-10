Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 145 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giám đốc sắp xếp công việc hàng ngày
Soạn thảo văn bản, tài liệu theo hướng dẫn của giám đốc
Hỗ trợ công việc hành chính văn phòng: đặt xe, đặt lịch họp cho giám đốc
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành quản trị kinh doanh, hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan.
Có khả năng giao tiếp tốt và sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, linh hoạt và có khả năng thích nghi với môi trường làm việc năng động

Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có nhiều cơ hội học hỏi
Được đào tạo và phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc thời gian thực tập
Được hỗ trợ chi phí thực tập theo thỏa thuận
Được hỗ trợ xin dấu thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 145 Ngọc Hồi - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

