Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc

• Lập hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào.

• Xét duyệt lương nhân viên Việt Nam.

• Hỗ trợ các bộ phận trong công ty giải thích và xử lý các số liệu tài chính khi cần thiết.

• Thu thập và kiểm tra các khoản phát sinh hàng tháng, gửi dữ liệu cho dịch vụ kế toán.

• Trước ngày 20 hàng tháng, thu thập sổ sách kế toán từ dịch vụ và tiến hành kiểm tra đối chiếu.

• Xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, kê khai và hỗ trợ kê khai đúng hạn các loại thuế và phí khác nhau.

• Trao đổi các vấn đề kế toán với người phụ trách tài chính của công ty tổng.

• Thực hiện các công việc khác do công ty sắp xếp.

• Thiết lập hệ thống quản lý tài chính hàng tồn kho để kiểm soát quản lý hàng ngày, ngân sách và hoạt động tài chính của bộ phận kế toán.

• Theo dõi, phân tích chi phí và thành tích cho các bộ phận khác nhau.

• Cung cấp phân tích và báo cáo tài chính của công ty, xử lý các chủ đề bất thường.

• Xem xét báo cáo tài chính và tình hình hoạt động, thực hiện ngân sách của từng đơn vị trong công ty.

• Lập kế hoạch đầu tư tài chính của công ty để tránh rủi ro đầu tư.

• Thực hiện kế hoạch thuế công ty, hoàn thành việc kê khai thuế và kiểm toán hàng năm đúng hạn.

• Giám sát và kiểm tra các khoản thu, chi, chi phí và xác minh kịp thời các khoản thu, chi và tài khoản vãng lai.