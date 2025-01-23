Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21 Võ Trường Toản, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô Tả Công Việc
• Lập hóa đơn đầu ra, xử lý hóa đơn đầu vào.
• Xét duyệt lương nhân viên Việt Nam.
• Hỗ trợ các bộ phận trong công ty giải thích và xử lý các số liệu tài chính khi cần thiết.
• Thu thập và kiểm tra các khoản phát sinh hàng tháng, gửi dữ liệu cho dịch vụ kế toán.
• Trước ngày 20 hàng tháng, thu thập sổ sách kế toán từ dịch vụ và tiến hành kiểm tra đối chiếu.
• Xử lý các vấn đề liên quan đến thuế, kê khai và hỗ trợ kê khai đúng hạn các loại thuế và phí khác nhau.
• Trao đổi các vấn đề kế toán với người phụ trách tài chính của công ty tổng.
• Thực hiện các công việc khác do công ty sắp xếp.
• Thiết lập hệ thống quản lý tài chính hàng tồn kho để kiểm soát quản lý hàng ngày, ngân sách và hoạt động tài chính của bộ phận kế toán.
• Theo dõi, phân tích chi phí và thành tích cho các bộ phận khác nhau.
• Cung cấp phân tích và báo cáo tài chính của công ty, xử lý các chủ đề bất thường.
• Xem xét báo cáo tài chính và tình hình hoạt động, thực hiện ngân sách của từng đơn vị trong công ty.
• Lập kế hoạch đầu tư tài chính của công ty để tránh rủi ro đầu tư.
• Thực hiện kế hoạch thuế công ty, hoàn thành việc kê khai thuế và kiểm toán hàng năm đúng hạn.
• Giám sát và kiểm tra các khoản thu, chi, chi phí và xác minh kịp thời các khoản thu, chi và tài khoản vãng lai.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

