Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM

Mức lương
500 - 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà số 84 Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 500 - 1 USD

- Trao đổi với Khách hàng để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, xác nhận các yêu cầu về hỏi hàng, báo giá, đơn hàng, thời gian giao hàng,…
- Liên hệ với các Nhà cung cấp để tìm kiếm nguồn hàng, xác nhận các yêu cầu và báo giá, chi phí, điều khoản giao hàng,…
- Chuẩn bị các Báo cáo khác, thông tin khách hàng/báo giá để phân tích, thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh
- Các nội dung công việc khác sẽ được trao đổi chi tiết hơn trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ. Độ tuổi: 21-32
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Chăm chỉ, có đam mê và tận tâm trong lĩnh vực Bán hàng / Chăm sóc Khách hàng/ Đối ngoại
- Ưu tiên Ứng viên nộp Hồ sơ sớm và có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Mức lương cơ bản từ 500 USD/ tháng. Các chế độ Thưởng hàng Tháng/ Quý/ Năm rất hấp dẫn dựa trên tính chất công việc & kết quả kinh doanh
- Được trang bị Điện thoại và Máy tính xách tay riêng, có xe đưa đón của công ty khi đi gặp khách hàng/ công tác bằng đường bộ
- Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại và chuyên nghiệp, chú trọng Văn hóa Doanh nghiệp & Đạo đức kinh doanh
- Quy trình công việc bài bản, được training về các kỹ năng, nghi thức kinh doanh, trao đổi, chăm sóc khách hàng. Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân
- Sự đồng hành và hỗ trợ nhiệt tình từ Người Quản lý và đồng nghiệp
- Sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) một cách thường xuyên bằng điện thoại, email hoặc các cuộc họp
- Chế độ đãi ngộ xứng đáng và hấp dẫn: Gói Phúc lợi hằng năm dành cho nhân viên, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Khám sức khỏe định kỳ, Trợ cấp công tác phí
- Các chương trình hoạt động sôi nổi của công ty: Summer Holiday, Kỷ niệm Ngày truyền thống, Year End Party, Picnic (có sự tham gia của gia đình các nhân viên)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

