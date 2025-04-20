Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai,, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng tạo và thực hiện các nội dung về BĐS trên các trang mạng xã hội cho MGV’s Superstar.

Khai thác khách hàng tiềm năng từ các nguồn data có sẵn.

Hỗ trợ tư vấn thông tin các sản phẩm của Công ty đang triển khai.

Hỗ trợ chăm sóc khách hàng mới và cũ.

Hỗ trợ khách hàng tham quan trải nghiệm dự án.

Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 20-30 tuổi.

Ưu tiên khả năng thực hiện sáng tạo nội dung các kênh social: Tiktok, canva, …

Ưu tiên có kinh nghiệm lên các chiến dịch quảng cáo.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tự tin, xử lý tình huống tốt.

Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Trung thực, chịu khó, cẩn thận.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 - 10 triệu + Hoa hồng.

Được đào tạo & hướng dẫn công việc trực tiếp bởi MGV’s Superstar - Top chuyên gia môi giới BĐS hạng sang có doanh thu cao nhất tại MGV.

Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Phúc lợi hấp dẫn: Thưởng lễ Tết, du lịch, phép năm, bảo hiểm, đồng phục may đo riêng,…

Tham gia thường xuyên các chương trình đào tạo phát triển bản thân.

Tham gia các câu lạc bộ thể thao: cầu lông, chạy bộ, bóng đá,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MGVS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin