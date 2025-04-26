Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HG
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Hỏi hàng, làm báo giá cho kinh doanh hoặc gửi báo giá cho khách hàng.
Kiểm tra mức giá có thể giảm và xin hãng hỗ trợ giá cho các đơn yêu cầu giảm giá
Kiểm tra đơn đặt hàng, hợp đồng mà bộ phận kinh doanh gửi trước khi đặt hàng (kiểm tra lại giá, mã sản phẩm, tồn kho và các điều khoản)
Cập nhật các đơn đặt hàng, theo dõi, cập nhật thời gian giao hàng cho từng đơn hàng của khách hàng vào file theo dõi đảm bảo giao hàng đúng deadline.
Làm báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính:Nữ, Tốt nghiệp các trường cao đẳng hoặc đại học khối kinh tế, tài chính , ngoại ngữ hoặc kỹ thuật
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên Kinh nghiệm mua hàng các công ty điện, tự động hoá: 1 – 2 năm, ứng viên mới ra trường sẽ được đạo tạo
Giao tiếp tiếng Anh khá (ưu tiên Viết và Nói)
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ tìm kiếm
Nhanh nhẹn, thích giao tiếp,cẩn thận, trung thực, thật thà, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HG Thì Được Hưởng Những Gì
Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định
Thu Nhập gồm Lương cơ bản ( 7-15 tr/ tháng) tùy kinh nghiệm+ lương tháng 13+ thưởng theo KPI +thưởng ngày lễ tết.
Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác
Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty
Được đào tạo định kỳ bởi các hãng hàng đầu vệ tự động hóa tại Việt Nam
Lễ tết được nghỉ theo chế độ nhà nước
Thời gian làm việc: 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7: 9h đến 12h ( Nghỉ Chiều T7 & CN)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HG
