Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Hỏi hàng, làm báo giá cho kinh doanh hoặc gửi báo giá cho khách hàng.

Kiểm tra mức giá có thể giảm và xin hãng hỗ trợ giá cho các đơn yêu cầu giảm giá

Kiểm tra đơn đặt hàng, hợp đồng mà bộ phận kinh doanh gửi trước khi đặt hàng (kiểm tra lại giá, mã sản phẩm, tồn kho và các điều khoản)

Cập nhật các đơn đặt hàng, theo dõi, cập nhật thời gian giao hàng cho từng đơn hàng của khách hàng vào file theo dõi đảm bảo giao hàng đúng deadline.

Làm báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính:Nữ, Tốt nghiệp các trường cao đẳng hoặc đại học khối kinh tế, tài chính , ngoại ngữ hoặc kỹ thuật

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên Kinh nghiệm mua hàng các công ty điện, tự động hoá: 1 – 2 năm, ứng viên mới ra trường sẽ được đạo tạo

Giao tiếp tiếng Anh khá (ưu tiên Viết và Nói)

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các công cụ tìm kiếm

Nhanh nhẹn, thích giao tiếp,cẩn thận, trung thực, thật thà, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HG Thì Được Hưởng Những Gì

Trả 85% lương cho 02 tháng thử việc theo quy định

Thu Nhập gồm Lương cơ bản ( 7-15 tr/ tháng) tùy kinh nghiệm+ lương tháng 13+ thưởng theo KPI +thưởng ngày lễ tết.

Phụ cấp ăn trưa tại công ty, các phụ cấp khác

Được hưởng chế độ BHXH và BHYT theo quy định của Công ty

Được đào tạo định kỳ bởi các hãng hàng đầu vệ tự động hóa tại Việt Nam

Lễ tết được nghỉ theo chế độ nhà nước

Thời gian làm việc: 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7: 9h đến 12h ( Nghỉ Chiều T7 & CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.