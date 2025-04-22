Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ONEGAMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ONEGAMES
Ngày đăng tuyển: 22/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY TNHH ONEGAMES

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ONEGAMES

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa Khởi Việt Media, ngõ 11 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Hỗ trợ CEO trong các hoạt động hàng ngày, bao gồm quản lý lịch trình, sắp xếp cuộc họp, chuẩn bị tài liệu và các công việc hành chính khác.
• Quản lý và theo dõi các công việc của các bộ phận theo phân công, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc.
• Thu thập, tổng hợp và báo cáo thông tin công việc từ các bộ phận theo định kỳ hoặc đột xuất.
• Tham dự và ghi chép biên bản các cuộc họp, buổi làm việc theo yêu cầu.
• Kiểm tra, soạn thảo, biên phiên dịch các văn bản, hợp đồng, tài liệu và các
nội dung trao đổi (tiếng Trung - Việt và ngược lại).
• Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành các dự án và nhiệm vụ
chung.
• Hỗ trợ vận hành các hoạt động livestream của công ty (lên kế hoạch, điều
phối, theo dõi hiệu quả...).
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Trung hoặc các chuyên ngành liên quan. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Hà Nội hoặc du học sinh Trung Quốc.

Tại CÔNG TY TNHH ONEGAMES Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEGAMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ONEGAMES

CÔNG TY TNHH ONEGAMES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Duy Tân Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

