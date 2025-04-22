Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ONEGAMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ONEGAMES
- Hà Nội: tòa Khởi Việt Media, ngõ 11 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
• Hỗ trợ CEO trong các hoạt động hàng ngày, bao gồm quản lý lịch trình, sắp xếp cuộc họp, chuẩn bị tài liệu và các công việc hành chính khác.
• Quản lý và theo dõi các công việc của các bộ phận theo phân công, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc.
• Thu thập, tổng hợp và báo cáo thông tin công việc từ các bộ phận theo định kỳ hoặc đột xuất.
• Tham dự và ghi chép biên bản các cuộc họp, buổi làm việc theo yêu cầu.
• Kiểm tra, soạn thảo, biên phiên dịch các văn bản, hợp đồng, tài liệu và các
nội dung trao đổi (tiếng Trung - Việt và ngược lại).
• Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành các dự án và nhiệm vụ
chung.
• Hỗ trợ vận hành các hoạt động livestream của công ty (lên kế hoạch, điều
phối, theo dõi hiệu quả...).
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH ONEGAMES Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEGAMES
