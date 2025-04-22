Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ONEGAMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

• Hỗ trợ CEO trong các hoạt động hàng ngày, bao gồm quản lý lịch trình, sắp xếp cuộc họp, chuẩn bị tài liệu và các công việc hành chính khác.

• Quản lý và theo dõi các công việc của các bộ phận theo phân công, đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc.

• Thu thập, tổng hợp và báo cáo thông tin công việc từ các bộ phận theo định kỳ hoặc đột xuất.

• Tham dự và ghi chép biên bản các cuộc họp, buổi làm việc theo yêu cầu.

• Kiểm tra, soạn thảo, biên phiên dịch các văn bản, hợp đồng, tài liệu và các

nội dung trao đổi (tiếng Trung - Việt và ngược lại).

• Phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thành các dự án và nhiệm vụ

chung.

• Hỗ trợ vận hành các hoạt động livestream của công ty (lên kế hoạch, điều

phối, theo dõi hiệu quả...).

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.