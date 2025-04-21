Tuyển Trợ lý kinh doanh TTM Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

TTM Group
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
TTM Group

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại TTM Group

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hỗ trợ và tham gia quản lý, xử lý công việc Dự Án mới cùng ban giám đốc.
Làm việc và đàm phán với đối tác nước ngoài (chủ yếu online). Công ty chỉ làm việc tại văn phòng, không phải đi công tác.
Thực hiện các báo cáo theo chỉ đạo của Giám đốc.
Kết hợp với các bộ phận khác của công ty để xây dựng nội dung theo yêu cầu.
Các dự án của công ty là các dự án liên quan tới Youtube, AI, sáng tạo nội dung, kinh doanh thương mại điện tử.
Các công việc khác chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên các bạn có nền tảng Tiếng Anh tốt, đam mê và yêu thích tìm hiểu các kiến thức mới. Tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm trở lên tại vị trí tương đương
Kỹ năng Tiếng Anh tốt. Đặc biệt kỹ năng Speaking tối thiểu 6.5 IELTS hoặc tương đương.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình để thiết lập các mối quan hệ trong công việc.
Yêu cầu sự chăm chỉ, tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Có kỹ năng thu thập, nghiên cứu, tổng hợp thông tin.
Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng như Excel, Word, Powerpoint,...
Có laptop để làm việc tại nhà khi cần. Làm việc tại công ty sẽ được cấp máy tính riêng.

Tại TTM Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: 9.000.000 – 13.000.000 (đã bao gồm phụ cấp) + Thưởng cao (Up to 15 - 20 triệu đồng).
Phụ cấp xăng xe, ăn trưa: 1.000.000đ
Thu nhập cao so với mặt bằng khi tham gia dự án.
Tăng lương không cần chờ thời gian. Có thể tăng lương ngay khi làm việc có năng lực.
Luôn có cơ hội phát triển lên những vị trí cao hơn trong công ty và nhận được sự support nhiệt tình từ lãnh đạo.
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.
Môi trường làm việc gen Z trẻ trung, văn phòng đẹp, vui vẻ, chuyên nghiệp, làm việc thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TTM Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TTM Group

TTM Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 05, Tòa nhà VTC Online, Số 18 đường Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

