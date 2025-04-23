Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 23/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Trợ lý kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C3

- 24 Khu C Gleximco

- Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Các công việc liên quan đến đơn hàng, khách hàng:
Công tác hỗ trợ phòng kinh doanh:
Công tác báo cáo:
Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 24 tuổi trở lên, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh…
Có ít nhất có 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Khéo léo, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trách nhiệm và chủ động trong công việc
Thành thạo Excel và các công cụ báo cáo hiện đại
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu
Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-12tr+ Hoa hồng theo hiệu quả kinh doanh
Thưởng cuối năm: Thưởng lương tháng 13+ Thưởng thâm niên+ Thưởng hiệu suất
Full đãi ngộ: Quà tặng sinh nhật, Quà Trung thu, Nghỉ mát, Teambuiding hàng năm...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành
Cơ hội được đào tạo bài bản từ những chuyên gia giỏi nhất trong công ty từ cách thức tư vấn, chăm sóc và chốt giao dịch.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C3-24 Ô số 24, Khu đô thị mới Gleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

