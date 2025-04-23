Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: C3
- 24 Khu C Gleximco
- Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Các công việc liên quan đến đơn hàng, khách hàng:
Công tác hỗ trợ phòng kinh doanh:
Công tác báo cáo:
Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, độ tuổi từ 24 tuổi trở lên, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh…
Có ít nhất có 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Khéo léo, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trách nhiệm và chủ động trong công việc
Thành thạo Excel và các công cụ báo cáo hiện đại
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu
Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng chịu được áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8-12tr+ Hoa hồng theo hiệu quả kinh doanh
Thưởng cuối năm: Thưởng lương tháng 13+ Thưởng thâm niên+ Thưởng hiệu suất
Full đãi ngộ: Quà tặng sinh nhật, Quà Trung thu, Nghỉ mát, Teambuiding hàng năm...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành
Cơ hội được đào tạo bài bản từ những chuyên gia giỏi nhất trong công ty từ cách thức tư vấn, chăm sóc và chốt giao dịch.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM
