Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C3 - 24 Khu C Gleximco - Đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Các công việc liên quan đến đơn hàng, khách hàng:

Công tác hỗ trợ phòng kinh doanh:

Công tác báo cáo:

Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi từ 24 tuổi trở lên, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh…

Có ít nhất có 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Khéo léo, chăm chỉ, nhanh nhẹn, trách nhiệm và chủ động trong công việc

Thành thạo Excel và các công cụ báo cáo hiện đại

Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu

Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-12tr+ Hoa hồng theo hiệu quả kinh doanh

Thưởng cuối năm: Thưởng lương tháng 13+ Thưởng thâm niên+ Thưởng hiệu suất

Full đãi ngộ: Quà tặng sinh nhật, Quà Trung thu, Nghỉ mát, Teambuiding hàng năm...

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành

Cơ hội được đào tạo bài bản từ những chuyên gia giỏi nhất trong công ty từ cách thức tư vấn, chăm sóc và chốt giao dịch.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HELLO BIKE VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.