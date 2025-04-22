Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SAKUKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Đỗ Quang Trung Hòa Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phân tích hành vi khách hàng dựa trên số liệu các nền tảng hệ thống (CDP, analytics, haravan)

Tham gia xây dựng các chiến dịch trải nghiệm khách hàng theo từng tệp – từng hành trình (Welcome, Thank you, Winback...).

Triển khai chiến dịch: pop-up, tin nhắn, chăm sóc sau mua,...

Kết nối các bộ phận liên quan để đảm bảo toàn bộ chiến dịch được diễn ra mượt mà, đồng bộ.

Đo lường hiệu quả chiến dịch, làm báo cáo và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Độ tuổi: 21 tuổi trở lên (chấp nhận sinh viên năm cuối linh hoạt off 1-2 buổi theo lịch học)

Bằng cấp: Đại học

Ưu tiên Chuyên ngành: kinh tế, QTKD

Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SAKUKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm: 8.000.000 - 12.000.000

BHXH, BHYT, BHTN: đóng sau 2 tháng thử việc

Phép năm: 1 ngày/tháng

Thưởng khác: Tết dương lịch, 30/04, 1/5, 2/9, ngày nam giới 03/08, Quốc tế thiếu nhi 01/06 và trung thu,...

Chế độ phúc lợi khác: Thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm, đau,...

Các hoạt động khác: Tiệc sinh nhật hàng tháng, Tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể

Thi năng lực và xét thăng tiến: 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SAKUKO VIỆT NAM

