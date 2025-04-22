Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SAKUKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SAKUKO VIỆT NAM
- Hà Nội: 42 Đỗ Quang Trung Hòa Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Phân tích hành vi khách hàng dựa trên số liệu các nền tảng hệ thống (CDP, analytics, haravan)
Phân tích hành vi khách hàng
Tham gia xây dựng các chiến dịch trải nghiệm khách hàng theo từng tệp – từng hành trình (Welcome, Thank you, Winback...).
Tham gia xây dựng các chiến dịch trải nghiệm khách hàng
Triển khai chiến dịch: pop-up, tin nhắn, chăm sóc sau mua,...
Triển khai chiến dịch
Kết nối các bộ phận liên quan để đảm bảo toàn bộ chiến dịch được diễn ra mượt mà, đồng bộ.
Kết nối các bộ phận liên quan
Đo lường hiệu quả chiến dịch, làm báo cáo và đề xuất cải tiến.
Đo lường hiệu quả chiến dịch
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 21 tuổi trở lên (chấp nhận sinh viên năm cuối linh hoạt off 1-2 buổi theo lịch học)
Bằng cấp: Đại học
Ưu tiên Chuyên ngành: kinh tế, QTKD
Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SAKUKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, BHTN: đóng sau 2 tháng thử việc
Phép năm: 1 ngày/tháng
Thưởng khác: Tết dương lịch, 30/04, 1/5, 2/9, ngày nam giới 03/08, Quốc tế thiếu nhi 01/06 và trung thu,...
Chế độ phúc lợi khác: Thăm hỏi sinh con, hiếu, hỉ, ốm, đau,...
Các hoạt động khác: Tiệc sinh nhật hàng tháng, Tiệc liên hoan cuối năm, team building, nghỉ mát, sinh hoạt tập thể
Thi năng lực và xét thăng tiến: 1 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BÁN LẺ SAKUKO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
