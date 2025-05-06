Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 197 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Làm hợp đồng, báo giá

Theo dõi tiến độ thanh toán và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình hợp tác.

Xây dựng, duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng để mở rộng mạng lưới đối tác.

Phối hợp với đội ngũ sản xuất để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng hàng ngày qua phần mềm CRM

Quản lý tin nhắn, phản hồi nhanh chóng qua phần mềm Pancake.

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sales, kinh doanh, tư vấn dịch vụ là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Năng động, chủ động trong công việc

Hiểu biết về lĩnh vực truyền thông, sản xuất video là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm tại các production house hoặc agency marketing

Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 7.000.000 +hoa hồng +thưởng dự án (thu nhập k giới hạn)

Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội phát triển.

Tham gia vào các dự án lớn, làm việc trực tiếp với khách hàng tiềm năng.

Được đào tạo và hướng dẫn để nâng cao kỹ năng bán hàng và kiến thức ngành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

