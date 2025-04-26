Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 48, ngõ 190/11, Đường Thanh Am, P. Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

Làm báo giá, thư chào hàng, hồ sơ chào thầu, hợp đồng, quản lý hồ sơ dự án, khách hàng, đơn hàng

Thực hiện đặt hàng cho phòng KD, theo dõi tình hình giao nhận hàng hóa, giao hàng cùng phòng KD

Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối các Hiệp hội khách hàng các nước, các đối tượng khách hàng

Tổng hợp và xử lý những phản hồi của khách hàng trên mạng xã hội, website, diễn đàn,…

Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo sự chỉ đạo của cấp Quản lý và Ban giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)

Biết cách xây dựng và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng. Đam mê kinh doanh

Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc. Tuân thủ nội quy, văn hóa công ty

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng + thưởng theo doanh thu. Phụ cấp công việc. Nâng lương hàng năm

Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước và của công ty: BHXH, nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm

Làm việc trong môi trường văn minh, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

