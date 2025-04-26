Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48, ngõ 190/11, Đường Thanh Am, P. Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm báo giá, thư chào hàng, hồ sơ chào thầu, hợp đồng, quản lý hồ sơ dự án, khách hàng, đơn hàng
Thực hiện đặt hàng cho phòng KD, theo dõi tình hình giao nhận hàng hóa, giao hàng cùng phòng KD
Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối các Hiệp hội khách hàng các nước, các đối tượng khách hàng
Tổng hợp và xử lý những phản hồi của khách hàng trên mạng xã hội, website, diễn đàn,…
Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo sự chỉ đạo của cấp Quản lý và Ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên biết tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)
Biết cách xây dựng và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng. Đam mê kinh doanh
Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc. Tuân thủ nội quy, văn hóa công ty

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng + thưởng theo doanh thu. Phụ cấp công việc. Nâng lương hàng năm
Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước và của công ty: BHXH, nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm
Làm việc trong môi trường văn minh, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 48, ngõ 190/11, Đường Thanh Am, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

