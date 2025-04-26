Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc
- Hà Nội: Số 48, ngõ 190/11, Đường Thanh Am, P. Thượng Thanh, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm báo giá, thư chào hàng, hồ sơ chào thầu, hợp đồng, quản lý hồ sơ dự án, khách hàng, đơn hàng
Thực hiện đặt hàng cho phòng KD, theo dõi tình hình giao nhận hàng hóa, giao hàng cùng phòng KD
Hỗ trợ tìm kiếm, kết nối các Hiệp hội khách hàng các nước, các đối tượng khách hàng
Tổng hợp và xử lý những phản hồi của khách hàng trên mạng xã hội, website, diễn đàn,…
Thực hiện các công việc hỗ trợ khác theo sự chỉ đạo của cấp Quản lý và Ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết cách xây dựng và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng. Đam mê kinh doanh
Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc. Tuân thủ nội quy, văn hóa công ty
Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng các chế độ theo quy định của nhà nước và của công ty: BHXH, nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm
Làm việc trong môi trường văn minh, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc
