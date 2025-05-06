Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty cổ phần Infor Việt Nam

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa MHDI, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, phản hồi, hỗ trợ khách hàng giải quyết các thắc mắc, khiếu nại
Kiểm soát công nợ trên mỗi đơn hàng phát sinh của từng khách hàng.
Xử lý thông tin, lắng nghe, giải đáp thắc mắc những vấn đề của KH.
Tương tác, hỗ trợ NVKD các thông tin về hàng hóa, hàng mẫu, doanh số…
Triển khai, thông báo chương trình/ sản phẩm đến các khách hàng, NVKD.
Lập báo cáo công việc hàng tuần/tháng…

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Kế toán, Kinh doanh…
Nữ. Chiều cao >1m58.
Ngoại hình sáng, kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý công việc nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm.
Có từ 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.
Có thể đi công tác khi có yêu cầu (Xe công ty đưa đón + Công tác phí).

Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (10-15tr/tháng)
Lương tháng 13, chế độ review lương hàng năm.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (Máy tính, điện thoại, đồng phục…)
Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Infor Việt Nam

Công ty cổ phần Infor Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 18, tòa nhà MHDI, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

