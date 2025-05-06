Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa MHDI, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng, phản hồi, hỗ trợ khách hàng giải quyết các thắc mắc, khiếu nại
Kiểm soát công nợ trên mỗi đơn hàng phát sinh của từng khách hàng.
Xử lý thông tin, lắng nghe, giải đáp thắc mắc những vấn đề của KH.
Tương tác, hỗ trợ NVKD các thông tin về hàng hóa, hàng mẫu, doanh số…
Triển khai, thông báo chương trình/ sản phẩm đến các khách hàng, NVKD.
Lập báo cáo công việc hàng tuần/tháng…
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành Kế toán, Kinh doanh…
Nữ. Chiều cao >1m58.
Ngoại hình sáng, kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý công việc nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm.
Có từ 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.
Có thể đi công tác khi có yêu cầu (Xe công ty đưa đón + Công tác phí).
Nữ. Chiều cao >1m58.
Ngoại hình sáng, kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý công việc nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm.
Có từ 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.
Có thể đi công tác khi có yêu cầu (Xe công ty đưa đón + Công tác phí).
Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực (10-15tr/tháng)
Lương tháng 13, chế độ review lương hàng năm.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (Máy tính, điện thoại, đồng phục…)
Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động
Lương tháng 13, chế độ review lương hàng năm.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (Máy tính, điện thoại, đồng phục…)
Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI