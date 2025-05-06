Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

Mức lương 600 - 900 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 600 - 900 USD

TRÁCH NHIỆM CHÍNH

1. Chiến lược kinh doanh & tiếp thị

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá, sự kiện nhằm thu hút khách hàng

- Thực hiện tiếp thị kỹ thuật số qua mạng xã hội, các trang review ẩm thực

- Nghiên cứu khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược phù hợp

2. Dịch vụ khách hàng

- Cải tiến quy trình phục vụ nhằm tăng sự hài lòng của khách

- Giải quyết khiếu nại và quản lý mối quan hệ với khách hàng trung thành

3. Quản lý nhân sự

- Đào tạo và giám sát nhân viên

- Quản lý lịch làm việc, tối ưu hóa phân bổ nguồn nhân lực

Với Mức Lương 600 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bắt buộc:

- Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên

- Có kinh nghiệm quản lý tại nhà hàng (đặc biệt trong lĩnh vực F&B)

- Giao tiếp tiếng Anh tốt

2. Ưu tiên:

- Tốt nghiệp đại học

- Có kinh nghiệm bán hàng hoặc làm việc tại nhà hàng Nhật tại Ba Đình hoặc từng làm việc bán thời gian tại Nhật



CHẾ ĐỘ

• Ca làm chiều tối: 17:00 – 23:00

• Lịch nghỉ: 2 Thứ 7/tháng + 1 ngày/tuần (theo ca)

• Thưởng tháng lương thứ 13

• Hỗ trợ bữa ăn trong ca làm

• Môi trường làm việc cao cấp, đồng nghiệp thân thiện, tôn trọng, phong cách Nhật Bản

• Cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý cấp cao khi hệ thống mở rộng



NGÀY BẮT ĐẦU

• Ngày bắt đầu mong muốn: Giữa tháng 6/2025.

