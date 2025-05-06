Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD

Navigos Search
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/05/2025
Navigos Search

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Navigos Search

Mức lương
600 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 600 - 900 USD

TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Chiến lược kinh doanh & tiếp thị
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng bá, sự kiện nhằm thu hút khách hàng
- Thực hiện tiếp thị kỹ thuật số qua mạng xã hội, các trang review ẩm thực
- Nghiên cứu khách hàng và đối thủ để xây dựng chiến lược phù hợp
2. Dịch vụ khách hàng
- Cải tiến quy trình phục vụ nhằm tăng sự hài lòng của khách
- Giải quyết khiếu nại và quản lý mối quan hệ với khách hàng trung thành
3. Quản lý nhân sự
- Đào tạo và giám sát nhân viên
- Quản lý lịch làm việc, tối ưu hóa phân bổ nguồn nhân lực

Với Mức Lương 600 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Bắt buộc:
- Trình độ tiếng Nhật N2 trở lên
- Có kinh nghiệm quản lý tại nhà hàng (đặc biệt trong lĩnh vực F&B)
- Giao tiếp tiếng Anh tốt
2. Ưu tiên:
- Tốt nghiệp đại học
- Có kinh nghiệm bán hàng hoặc làm việc tại nhà hàng Nhật tại Ba Đình hoặc từng làm việc bán thời gian tại Nhật

CHẾ ĐỘ
• Ca làm chiều tối: 17:00 – 23:00
• Lịch nghỉ: 2 Thứ 7/tháng + 1 ngày/tuần (theo ca)
• Thưởng tháng lương thứ 13
• Hỗ trợ bữa ăn trong ca làm
• Môi trường làm việc cao cấp, đồng nghiệp thân thiện, tôn trọng, phong cách Nhật Bản
• Cơ hội phát triển lên các vị trí quản lý cấp cao khi hệ thống mở rộng

NGÀY BẮT ĐẦU
• Ngày bắt đầu mong muốn: Giữa tháng 6/2025.

Tại Navigos Search Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Navigos Search

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

Navigos Search

Navigos Search

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E.town Central, 11 Doan Van Bo Str, District 4, Ho Chi Minh city

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

