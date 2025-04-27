Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6 số 2B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, điều phối, hỗ trợ kinh doanh.

Cập nhật,tổng hợp các báo cáo hoạt động kinh doanh hằng ngày, tuần, tháng, quý.

Hỗ trợ PhòngKinh doanh trongviệc triển khai các hoạt động Marketing sản phẩm của công ty.

Soạn thảo văn bản, hợp đồng,báo giá….

Quản lý thôngtin khách hàng:nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, lưu trữ, phân tích số liệu kinh doanh của phòng/của nhóm khách hàng được phân công.

Quản lý hợp đồng; hỗ trợ nghiệmthu, làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho khách hàng.

Thực hiện công tác hỗ trợ sau bán hàng; chăm sóc khách hàng.

Thực hiện công tác xin tài trợ nếu chương trình có xã hội hóa: trao đổi thông tin, làm hồ sơ xin tài trợ, thanh lý, nghiệm thu…

Chuẩn bị hồ sơ thầu theo yêu cầu của các gói thầu.

Thực hiện các hoạt động PR/Marketing về công ty, về các sản phẩm dịch vụ của công ty..v.v..

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Luật, Marketing, Truyền thông…

Có kỹ năng soạn thảo văn bản và sử dụng các ứng dụng văn phòng như Word,Excel, Power point và các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên Internet

Giao tiếp tốt

Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian tốt

Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn,chủ động, tinh thần học hỏi cao

Có tư duy sáng tạo, logic, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt

Có ý thức về pháp luật, nhận thức về tổ chức, bảo mật các thông tin kinh doanh và có trách nhiệm với công việc

Ưu tiên nhữngbạn đã có kinh nghiệm trong ngành sự kiện, có kiến thức về xử lý hình ảnh

Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin