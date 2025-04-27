Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Trợ lý kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6 số 2B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, điều phối, hỗ trợ kinh doanh.
Cập nhật,tổng hợp các báo cáo hoạt động kinh doanh hằng ngày, tuần, tháng, quý.
Hỗ trợ PhòngKinh doanh trongviệc triển khai các hoạt động Marketing sản phẩm của công ty.
Soạn thảo văn bản, hợp đồng,báo giá….
Quản lý thôngtin khách hàng:nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, lưu trữ, phân tích số liệu kinh doanh của phòng/của nhóm khách hàng được phân công.
Quản lý hợp đồng; hỗ trợ nghiệmthu, làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho khách hàng.
Thực hiện công tác hỗ trợ sau bán hàng; chăm sóc khách hàng.
Thực hiện công tác xin tài trợ nếu chương trình có xã hội hóa: trao đổi thông tin, làm hồ sơ xin tài trợ, thanh lý, nghiệm thu…
Chuẩn bị hồ sơ thầu theo yêu cầu của các gói thầu.
Thực hiện các hoạt động PR/Marketing về công ty, về các sản phẩm dịch vụ của công ty..v.v..
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Luật, Marketing, Truyền thông…
Có kỹ năng soạn thảo văn bản và sử dụng các ứng dụng văn phòng như Word,Excel, Power point và các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên Internet
Giao tiếp tốt
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian tốt
Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn,chủ động, tinh thần học hỏi cao
Có tư duy sáng tạo, logic, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Có ý thức về pháp luật, nhận thức về tổ chức, bảo mật các thông tin kinh doanh và có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên nhữngbạn đã có kinh nghiệm trong ngành sự kiện, có kiến thức về xử lý hình ảnh

Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VPDD: Số 2B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job352614
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Trợ lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần Data Impact
Tuyển Trợ lý kinh doanh công ty cổ phần Data Impact làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
công ty cổ phần Data Impact
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN PHÚC VIỆT
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần thiết bị Fecon làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thiết bị Fecon
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ERA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CƠ KHÍ VIỆT MINH LONG
Hạn nộp: 15/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH KANGAROO QUỐC TẾ Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Trợ lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ ACD
Hạn nộp: 14/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Trợ lý kinh doanh ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TỰ ĐỘNG HG
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Thiết Bị Lạnh Kingair Miền Bắc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN CHAMP HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI SẢN CHAMP HOLDING
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD Navigos Search
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIỆT NAM AUTO SOLUTIONS
7 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CLS VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUẢN LÝ HỆ THỐNG HỌC TẬP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PI ELECTRONICS (VIỆT NAM)
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu Công ty CP ĐT và XD Phong Sơn
12 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Infor Việt Nam
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA
7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH hệ thống tự động hóa Slinks làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH hệ thống tự động hóa Slinks
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty cổ phần đầu tư KD
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CP TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU SAO KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP TƯ VẤN THƯƠNG HIỆU SAO KIM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THÀNH HOME
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Sunshine - Sunshine Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH KHỞI VIỆT ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KHỞI VIỆT ACADEMY
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ - MÁY MÓC T & T làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ - MÁY MÓC T & T
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Côngty TNHH một thanh viên AMALA Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ FUJI GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ FUJI GROUP
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty TNHH Thế Thảo làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty TNHH Thế Thảo
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TECHNO VIỆT NAM
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP KIM TÂN PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP KIM TÂN PHONG
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm