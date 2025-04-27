Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
- Hà Nội: Tầng 6 số 2B Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch, điều phối, hỗ trợ kinh doanh.
Cập nhật,tổng hợp các báo cáo hoạt động kinh doanh hằng ngày, tuần, tháng, quý.
Hỗ trợ PhòngKinh doanh trongviệc triển khai các hoạt động Marketing sản phẩm của công ty.
Soạn thảo văn bản, hợp đồng,báo giá….
Quản lý thôngtin khách hàng:nghiên cứu, thu thập, tổng hợp, lưu trữ, phân tích số liệu kinh doanh của phòng/của nhóm khách hàng được phân công.
Quản lý hợp đồng; hỗ trợ nghiệmthu, làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho khách hàng.
Thực hiện công tác hỗ trợ sau bán hàng; chăm sóc khách hàng.
Thực hiện công tác xin tài trợ nếu chương trình có xã hội hóa: trao đổi thông tin, làm hồ sơ xin tài trợ, thanh lý, nghiệm thu…
Chuẩn bị hồ sơ thầu theo yêu cầu của các gói thầu.
Thực hiện các hoạt động PR/Marketing về công ty, về các sản phẩm dịch vụ của công ty..v.v..
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng soạn thảo văn bản và sử dụng các ứng dụng văn phòng như Word,Excel, Power point và các kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên Internet
Giao tiếp tốt
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian tốt
Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn,chủ động, tinh thần học hỏi cao
Có tư duy sáng tạo, logic, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt
Có ý thức về pháp luật, nhận thức về tổ chức, bảo mật các thông tin kinh doanh và có trách nhiệm với công việc
Ưu tiên nhữngbạn đã có kinh nghiệm trong ngành sự kiện, có kiến thức về xử lý hình ảnh
Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI