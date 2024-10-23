Tuyển Trợ lý kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Q-NITTO HONG KONG (VIỆT NAM) TẠI VĨNH PHÚC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Số 10,11 Khu Liền Kề Tập thể Bảo Quân, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc., TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Trợ lý các nghiệp vụ kinh doanh như nhận đơn đặt hàng, đặt hàng đi cho nhà cung cấp, theo dõi tiến độ và đảm bảo tiến độ đơn hàng. Nhận liên lạc, yêu cầu của khách hàng và triển khai đến nhà cung cấp. Yêu cầu báo giá và lập báo giá cho khách hàng. Tìm kiếm nhà máy có đủ năng lực công nghệ, kỹ thuật để làm báo giá và phát triển sản phẩm khi được duyệt báo giá. Cùng với công ty vận chuyển hỗ trợ xuất nhập khẩu hàng hóa nếu có. Quản lý lịch giao hàng, chuẩn bị hàng, đồng hành với lái xe giao hàng. Đi gặp gỡ khách hàng là bộ phận phòng mua, bộ phận phát triển, bộ phận QC để trao đổi về các việc liên quan. Đi công tác trong ngày, ngắn ngày đến nhà máy nếu cần thiết. Ngoài ra theo chỉ thị cấp trên liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. Hỗ trợ bộ phận kế toán, tổng vụ và thực hiện các nghiệp vụ văn phòng khác.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm. Yêu cầu ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật. Nắm vững kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint). Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc bản vẽ.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Q-NITTO HONG KONG (VIỆT NAM) TẠI VĨNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ nhà ở tại công ty nếu có nhu cầu. Đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ lễ, nghỉ ma chay hiếu hỉ theo quy định của Luật lao động Việt Nam Xét tăng lương 1 năm/lần Sau khi vào công ty được 1 năm, từ năm thứ 2 thưởng 2 lần/ năm (thành tích năm trước mỗi lần ít nhất trên 1 tháng lương) Mức lương: 7-12 triệu Thời gian làm việc: 09:00 đến 17:30 nghi trưa 12:00 đến 13:00 Từ T2- T6, Cách tuần T7, (Nghỉ 2 T7, CN) Địa điểm làm việc: Số 10,11 Khu liền kề Bảo Quân, Đường Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH Q-NITTO HONG KONG (VIỆT NAM) TẠI VĨNH PHÚC

